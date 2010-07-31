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Yaşam

ŞEHİT DEDELERİNİ UNUTMADILAR ERZURUM (A.A)

31 Temmuz 2010 23:46

-ŞEHİT DEDELERİNİ UNUTMADILAR ERZURUM (A.A) - 31.07.2010 - Erzurum'un Narman, Oltu ve Şenkaya ilçelerinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen binlerce Doğu Karadenizli anısına Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) tarafından yaptırılan anıtların açılışı yapıldı. GESOB Başkanı Ali Kara, Narman ilçesindeki 3. Ordu Şehitlik Anıtı'nın açılışı için düzenlenen törende, Sarıkamış Harekatı'na Giresun'dan çok sayıda gönüllünün katılarak vatan için şehit düştüğünü ifade etti. Giresun'dan 1 Kasım 1914'te yola çıkan ve gönüllülerden oluşan 2 alayın tarihe düşecek şanlı bir mücadeleye imza attığını belirten Kara, şunları kaydetti: ''Neredeyse tamamının şehit düştüğü 89 ve 94. Gönüllü Giresun Alaylarından geriye ancak 157 kişi dönebilmiştir. Toplam 6 bin yaşamdan sadece 157 kişi memleketine dönebilmiştir. İnsanlarımız düşmanla göğüs göğüse çarpışmanın yanı sıra yokluk içerisinde ağır coğrafi ve iklim koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Vatanı için herşeyi göze alan bu yiğit insanları anmak ve yad etmek üzere buralara kadar geldik.'' Daha sonra, Oltu ilçesindeki 10. Kolordu Zafer Anıtı, Şenkaya ilçesindeki Allahüekber Yürüyüşü Anıtı'nın açılışı yapıldı.

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