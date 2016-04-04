Şehit cenazesinde CHP’li milletvekiline yumruklu saldırı

CHP Milletvekili Mehmet Tüm, Nusaybin’de şehit olan Uzman Çavuş Aycan Özdilli için dün düzenlenen cenaze töreninde, yanına gelen bir vatandaşın saldırısına uğradı. Tüm’ün yanına yaklayan vatandaş, “Teröre destek veriyorsunuz, senin bu törende ne işin var” diyerek Tüm’e yumruk attı.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, yüzünden yaralanan Tüm, Balıkesir valisinin koruma polislerinin müdahalesi sonucu kurtarılırken, saldırgan kaçtı.

Olayı anlatan Tüm, “Balıkesir’de iki şehit cenazemiz vardı. Merkez’deki cenazeye katıldım. Sonra da Erdemit’e gittim. Mezarlıktayken, bir kişi gelip yumruk attı. Koruma polisleri sayesinde linç edilmekten kurtarıldım. Çoktandır partimizi terörle yan yana göstermeye çalışan bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Milletvekili olarak can güvenliğimiz yoksa, vatandaş ne yapsın. Saldırgan daha sonra yakalanmış ama serbest bırakılmış. Bu saldırı, partimize, barışa, demokrasiye dönük bir saldırıdır” dedi.