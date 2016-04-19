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"Şehit cenazesinde Chopin'in marşı yerine Itri'nin tekbiri çalınsın" kampanyası

"Yabancının ölüm marşı şehitlerimize yakışmıyor"

19 Nisan 2016 14:54

Şehit cenazelerinde Chopin’in ‘Cenaze Marşı’ çalınmasına yönelik tepkiler imza kampanyasına dönüştü. Gaziler Vakfı, şehit cenazelerinin Itri'nin tekbiri ile uğurlanması için change.org'da imza kampanyası başlattı.

Karar'da yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in, 1932’den bu yana protokol cenazelerinde resmi marş olarak çalınan Frederic Chopin’in ‘Cenaze Marşı’na karşı Itri’nin Tekbir’inin çalınmasını teklifi tartışma yarattı. Yüksekova’da şehit olan Özel Harekât polisi Mustafa Sezgin’in naaşı uçağa konulurken, silah arkadaşları çalınan Cenaze Marşı’na tepki göstermiş ve hep bir ağızdan tekbir getirerek bandoyu susturmuştu. 

Türkiye Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar da cenazelerde Chopin’in marşını istemediklerini belirterek,  “Yabancının ölüm marşı şehitlerimize yakışmıyor. Şehitlerimizi, milletimizin tekbir sesleriyle bestelenen Itri’nin ‘Tekbir’ eseriyle uğurlamak için kampanya başlattık” demişti.

 

Tekbir için imza kampanyası

 

Görmez'in açıklamaları sonrasında sosyal medyada da Cenaze Marşı yerine şehitlerin Itri'nin Tekbir'i ve Kur'an-ı Kerim'le uğurlanması yönünde paylaşımlar arttı.

Change.org'da da konuyla ilgili imza kampanyası başlatıldı. Kampanya, "Şehitlerimiz tekbirle uğurlansın. Cenaze Marşı kalksın" başlığını taşıyor.

 

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