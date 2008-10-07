Şehit cenazesinde 'Bakan'a tepki

Çelik'e protesto

Aktütün Karakolu'ndaki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Nurullah Oymak'ın cenazesi Afyon'un Şuhut ilçesi Balçıkhisar Beldesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine katılan ve aynı zamanda Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nden olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu konuşmaya yapmak için kürsüye çıktığında protestolarla karşılaştı. Bakan Eroğlu'nun konuşmasını sık sık kesen vatandaşlar 'Asker yatmadı vatanını satmadı', 'Meclis'te PKK istemiyoruz' diye slogan attı.Ankara Üniversitesi 2008-2009 eğitim öğretim yılı açılış töreninde de Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Aktütün Karakolu'nda 17 askerin şehit olması nedeniyle protesto edilmişti.