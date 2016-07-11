Şehit cenazesinde askerin ayağı top arabasının altında kaldı

Şehit Astsubay Çavuş Burak Ertem'in cenazesinin konulduğu top arabasına eşlik eden bir askerin sol ayağı top arabasının altında kaldı. Askerin ayağını top arabasının altından polis ve vatandaşlar kurtardı.

Hakkari'de şehit olan Astsubay Çavuş Burak Erten (22), memleketi Denizli'de binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Denizlili Astsubay Çavuş Burak Erten'in cenazesi, Çardak Havaalanı'ndan önce Kayalık Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi; dua edilip helallik alındı. Cenaze aracıyla baba evine getirilen şehit Erten'in tabutuna sarılan babası Adnan Erten, annesi Halide Erten ve tek kardeşi Ramazan Erten, gözyaşı döktü.

Şehit astsubayın yakınları ve mahalle halkı da tabuta sarılıp ağladı. Burak Erten'in 16 yaşındaki kardeşi Ramazan Erten, ağabeyinin şapkasını takıp, tabutuna sarıldı. Şehit astsubayın cenazesi dualarla helallik alınmasının ardından Yeni Cami'ye getirildi. Şehit astsubayın kardeşinin giydiği şapkası da sonra tabutun üzerine konuldu.

İnzibatın ayağı top arabasının altında kaldı

Namazın ardından Burak Erten'in cenazesi, askerlerin omuzunda top arabasına taşındı. Şehidin babası, annesi ve kardeşi güçlükle ayakta dururken, tören geçişi sırasında yaşanan izdiham yüzünden törende görevli askeri inzibat Abdülkadir İncedere'nin ayağı top arabasının tekerleğine sıkıştı. Aracın hareket ettiği sırada sol ayağı tekerin altında kalan İncedere, törene katılanların yardımıyla kurtarıldı.



Vatandaşlar tarafından ambulansa götürülen İncedere'nin topuğunda ezilme olduğu belirlendi.