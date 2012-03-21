Şehit cenazesi törenine hangi basın kuruluşları alınmadı?

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki helikopter kazasında şehit düşen 12 asker için Barış Gücü Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Taraf, Zaman, Bugün, Yeni Akit ve Birgün gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Kanal 7, Bugün TV, Kanaltürk TV ve Ülke TV'nin muhabir, fotomuhabir ve kameramanları akreditasyonları yapılmadığı için tören alanına sokulmadı.

Zaman'da yer alan habere göre, nizamiye dışında bekleyen Samanyolu Haber TV'nin canlı yayın aracına giren polisler arama yaptı.

Taraf'ta yer alan haberde ise Karargâhın akreditasyon uygulamasının 28 Şubat’tan beri devam ettiğini kaydeden Samanyolu Haber Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu şunları söyledi: “Askerlerimiz, Afganistan’a tüm Türkiye adına barışı tahsis etmek için gittiler ve şehit oldular. Dolayısıyla Genelkurmay’ın Türkiye’nin yarısından fazlasının takip ettiği gazete ve televizyonlara uyguladığı bu yasak millete karşı verilmiş bir karardır. Demokratikleşmenin ve askerî vesayetle mücadelenin vardığı bu aşamada, söz konusu akreditasyon uygulaması çağdışıdır ve vicdanları yaralamaktadır. Ülkeyi yöneten siyasi iradenin bu uygulamaya bir an önce son vermesi gerekiyor.”

'Askerler yüzümüze bile bakmıyor'

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında karargâhın akreditasyon uygulamasını eleştirerek “Biz her ne kadar demokratikleşme konusunda çok önemli adımlar attığımızı söylesek de eksik taraflar var. Bakınız, TSK hâlâ bazı gazetecileri şehit cenaze törenine alıp almama konusunda akreditasyon uygulayabiliyor. Hâlâ bizim yapmamız gereken çok şey var. Akreditasyon ne ki, ben milletvekiliyim, Gaziantep’te Garnizon Komutanı yüzümüze bakmıyor, Allah’ın selamını esirgiyor. Gerçi onu da bilmez ya... Selam bile vermiyor. Bugün Ergenekon dediğimiz şey aslında askerî bir yapılanmadır. Kalbi ve beyni TSK’nın içindedir. Bu süreç hâlâ devam edecek daha bize çok görev düştüğünü düşünüyorum.”

'Haber alma özgürlüğüne karşı alınmış ağır bir yaptırım'

Medya Derneği yaptığı açıklamada akreditasyon gerekçesi ile yapılan uygulamanın "Anayasa ile güvence altına alınmış olan halkın haber alma özgürlüğüne karşı işlenmiş ağır bir yaptırım" olduğunu ilan etti.