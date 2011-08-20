Şehit cenazelerinde ailelerin üzüntüsü herkesi ağlattı

T24 - Amasya’nın Merzifon İlçesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Dursun Atan, oğlu 23 yaşındaki astsubay İlker Atan’ın Siirt’in Eruh İlçesi’nde teröristlerce şehit edildiği haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba Dursun Atan, “Kardeşim 1992 yılında Mardin’de şehit düştü. Oğlum eczacılık fakültesini kazanmasına rağmen, ’Ben amcamın intikamını alacağım. Asker olacağım’ diyerek astsubay oldu. Bir eve bir ateş düşer. Hep mi bize düşecek bu ateş” dedi. Recep Garlı’nın acı haberi ilk olarak İzmir’in Bayındır İlçesi’nde oturan ailesine verildi. Acı haber daha sonra da Gümüldür’deki eşine ulaştı. Eşinin şehit olduğu haberiyle yıkılan Serap Garlı, acısını paylaştığı 15 aylık kızı Irmak’a sarılıp gözyaşı döktü. Malatya’da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Kıdemli Yüzbaşı Erhan Kındır’ın Kındır’ın annesi Melek Kındır sürekli askerlere sarılarak, “Sizin anne ve babanız ağlamasın” derken, 2 yaşındaki kızı Nazlı, annesinin elini bırakarak askerlerin arasına koştu. “Babamı istiyorum” diyen Nazlı bir yüzbaşıyı göstererek ağlamasını sürdürdü.



Siirt’in Eruh İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlker Atan’ın baba ocağı Amasya’nın Merzifon İlçesi Diphacı Köyü’ne acı haberle sarsıldı.



Subaylar tarafından aileye verilen haberle yıkılan baba Dursun Atan ve anne Satı Atan gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Bir ambulans ve sağlık görevlileri de evin önünde hazır bulundu.



Çiftçilikle geçimini sağlayan baba Dursun Atan, oğlunun öğretmen lisesini okuduğunu fakat öğretmen olmak istemediğini, eczacılık fakültesini kazanmasına rağmen asker olmayı tercih ettiğini dile getirdi.



Baba Dursun Atan, “Kardeşim Rıza Atan da astsubaydı. 1992 yılında Mardin Kızıltepe’de şehit düştü. Oğlum ’Amcamın intikamını alacağım’ diyordu. Bu nedenle de asker olmayı tercih etti. Bir eve bir ateş bir kez düşer. Hep mi bize düşecek” diyerek gözyaşlarına boğuldu.





Bu acı bitsin



Atan, “Oğlumla şehit düşmeden bir gün önce telefonla görüştük. İyi olduğunu söylüyordu. Hakkari’deki mayınlı saldırıdan üç gün önce de görüşmüştük. Bize ’Bana teröristleri görüyoruz ama birşey yapamıyoruz. Bize ortalığı karıştırmayın diyorlar. Biz de bekliyoruz’ demişti. Önce Hakkari’deki olay, sonra da oğlumun şehit düştüğü haberini aldık. Artık bu acı bu gözyaşı bitsin” diye konuştu.





Diğer oğlu da astsubay



Anne Satı Atan da gözyaşlarına boğuldu. Anneyi, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli diğer oğlu 21 yaşındaki Astsubay Alper Atan sakinleştirmeye çalıştı. Atan, “Anne ben de askerim. Ağlama” diyerek teselli etmeye çalıştı. Merzifon’da düzenlenen törenin ardından şehit Atan'ın cenazesi, Diphacı köyünde toprağa verildi.





1992 yılında Mardin’de şehit olan Rıza Atan’ın (sağda) yeğeni de önceki gün Siirt’te şehit düştü.





Malatya’da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde şehit olan Kara Pilot Kıdemli Yüzbaşı Erhan Kındır’ın cenazesi Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit yüzbaşı Kındır’ın annesi Melek Kındır sürekli askerlere sarılarak, “Sizin anne ve babanız ağlamasın” derken, 2 yaşındaki kızı Nazlı, annesinin elini bırakarak askerlerin arasına koştu. “Babamı istiyorum” diyen Nazlı bir yüzbaşıyı göstererek ağlamasını sürdürdü. Nazlı babasının fotoğrafını öperek vedalaştı. Nazlı’nın baba özlemi törene katılanları da gözyaşlarına boğdu.





‘Kızıma iyi bakın’



Diyarbakırlı ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan şehit Recep Garlı’nın acı haberi ilk olarak İzmir’in Bayındır İlçesi’nde oturan ailesine verildi. Acı haber daha sonra da Gümüldür’deki eşine ulaştı. Eşinin şehit olduğu haberiyle yıkılan Serap Garlı, acısını paylaştığı 15 aylık kızı Irmak’a sarılıp gözyaşı döktü.



Eşiyle en son sabah konuştuğunu söyleyen Serap Garlı, “Eşim bana ‘Arkamdan dua edin. Çocuğuma iyi bakın. Çocuğumu öpün’ dedi” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Şehit Recep Garlı dün memleketi Diyabakır’da Kürtçe ağıtlarla, gözyaşlarıyla uğurlandı.









Ağlayarak o şerefsizleri sevindirmem



Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş 24 yaşındaki Hakan Çil, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Çil’in iki ay önce evlendiği hemşire eşi Fatma Çil, kendisini karşılayan kayınpederi İhsan Çil’e sarılıp, “Ben ağlayarak o şerefsizleri sevindirmem. Güçlüyüm ağlamayacağım” diye haykırdı. İhsan Çil, 5 oğluna sarılarak, “Dik duracağız, ağlamayacağız. Düşmanlarımızı güldürmeyeceğiz” dedi.





