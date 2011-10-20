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Şehit cenazeleri, memleketlerine gönderiliyor VAN (A.A) 

20 Ekim 2011 14:13

-Şehit cenazeleri, memleketlerine gönderiliyor VAN (A.A) - 20.10.2011 - Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerin naaşları, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filosu'ndan memleketlerine gönderilmeye başlandı. Van'daki çeşitli hastanelerde otopsileri tamamlanan cenazeler, ambulanslarla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filosu'na getirildi. Burada memleketleri yakın olan şehitlerin cenazeleri, skorsky helikopterlerle, memleketleri yakın olanların cenazeleri ise askeri kargo uçaklarıyla memleketlerine gönderiliyor. Sabah saatlerinden itibaren 14 şehit cenazesi gönderildi. Diğer şehitler cenazelerinin ise otopsileri tamamlandıktan sonra memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

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