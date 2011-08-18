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Şehit cenazeleri memleketlerine gönderildi

Hakkâri-Çukurca karayolunda düzenlenen saldırıda şehit olan askerler, Hakkâri ve Van'da yapılan törenlerle memleketlerine gönderildi.

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Hakkâri-Çukurca karayolunda düzenlenen saldırıda şehit olan askerler, Hakkâri ve Van'da yapılan törenlerle memleketlerine gönderildi.





Hakkari'deki terörist saldırıda şehit olan askerler için Van'da tören düzenlendi.


Hakkâri-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK’lılarca yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan askerlerin cenazesi, askeri hastane morgundan alınarak, Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı General Ahmet Başyurt Kışlasına getirildi.


Burada düzenlenen törenin ardından şehit cenazeleri, 6 helikopterle Van'a gönderildi. Basın mensuplarının alınmadığı törene, Hakkâri Valisi Muammer Türker ile askeri yetkililer katıldı.


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanrlığı'na bağlı Jandarma Yarbay Yusuf Turgut Filo Komutanlığı'nda düzenlenen ikinci törene, İçişleri Bakanı İdris Nami Şahin ile Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz katıldı.


Van'da düzenlenen törende Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Köse yaptığı konuşmada 'Hüznümüz dağlar kadar, ama boynumuzu bükmüyoruz' dedi:


"Birlik ve beraberliğimizi hedef alan, terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede, kahraman silah arkadaşlarımızı hain eylem sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. Acımız çok büyük, hüznümüz dağlar kadar, ama boynumuzu bükmüyoruz. Kor ateşte olsa, hüznümüzü yüreğimize gömecek, gözyaşımızı içimize atacak. Bugün hainleri de sevindirmeyeceğiz. Net biçimde ifade ediyorum. Kazanamayacaklar. Kendi karanlıklarında eriyip gideceklerdir. Kendi kanlarında boğulacaklardır. Hiçbir zaman ümitsiz olmadık, olmayacağız. Şiddet sarmalına teslim olmadık, hiçbir zaman da teslim olmayacağız.



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