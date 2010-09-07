T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİT ÇAVUŞA ELAZIĞ'DA TÖREN ELAZIĞ (A.A)

07 Eylül 2010 16:27

-ŞEHİT ÇAVUŞA ELAZIĞ'DA TÖREN  ELAZIĞ (A.A) - 07.09.2010 - Tunceli'nin merkeze terör örgütü mensuplarının hidroelektrik santraline düzenlediği saldırıda çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Bilal Gülcan için Elazığ Asker Hastanesinde tören düzenlendi. Tunceli merkeze bağlı Dinar Deresi'nde yapımı sürdürülen Dinar Hidroelektrik Santrali'ne bir grup terörist tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Gülcan için Elazığ Asker Hastanesinde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Muammer Muşmal, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, askeri ve sivil yetkililer katıldı. Törene basın mensupları alınmadı.  Şehit askerin cenazesi, törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24