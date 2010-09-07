-ŞEHİT ÇAVUŞA ELAZIĞ'DA TÖREN ELAZIĞ (A.A) - 07.09.2010 - Tunceli'nin merkeze terör örgütü mensuplarının hidroelektrik santraline düzenlediği saldırıda çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Bilal Gülcan için Elazığ Asker Hastanesinde tören düzenlendi. Tunceli merkeze bağlı Dinar Deresi'nde yapımı sürdürülen Dinar Hidroelektrik Santrali'ne bir grup terörist tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Gülcan için Elazığ Asker Hastanesinde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Muammer Muşmal, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, askeri ve sivil yetkililer katıldı. Törene basın mensupları alınmadı. Şehit askerin cenazesi, törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.