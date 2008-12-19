'Şehit büyükelçiye özür dilettiler'

'Kampanya sabote edildi'

Bir grup aydının başlattığı “Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum” kampanyası, bir skandala imza attı. Ermeni terörü örgütü tarafından 1975'te şehit edilen Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez’in ismi, kampanyaya destek verenler listesinde kullanıldı.Akşam Gazetesi'nin haberine göre gazeteci Ali Bayramoğlu, profesörler Baskın Oran ve Ahmet İnsel, Dr. Cengiz Aktar’ın öncülüğünde başlatılan kampanyanın “www.ozurdiliyoruz.com” adresli internet sitesinde, şehit İsmail Erez’in ismi de “büyükelçi” unvanı kullanılarak Paris’ten bir katılımcı olarak gösterildi.İsmali Erez, bir resepsiyondan dönerken büyükelçiliğe 350-400 metre mesafe kala, otomobilinin yavaşladığı sırada 3 veya 4 kişiden oluşan Ermeni teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Erez, kalbinden ve boynundan aldığı yaralarla şehit olurken, saldırıda Erez’in şoförü Talip Yener de şehit edildi. İsmail Erez’in adının, Ermeni teröristlerce şehit edildikten tam 33 yıl sonra böyle bir kampanyada kimler tarafından kullanıldığı henüz bilinmiyor.Kampanyaya katılmak için internet sitesine geçerli bir eposta adresi bilgisi ile bir mesaj yollamak gerekiyor. Katılımcı listesi dün itibarıyla 13 bin kişiyi geçti. Ancak bu isimlerden ne kadarının sahte katılımcı olduğu belli değil. Kampanya katılımcıları arasında Temel İskit ve Ünal Ünsal gibi emekli büyükelçilerin de imzaları bulunuyor.“Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı terör grubu Taşnaklar tarafından kuruldu. Örgütün adı daha sonra “Ermeni Devrimci Ordusu” şeklinde değiştirildi. Bu grubun bütün cinayetleri ve bombalama olayları Taşnaklar tarafından planlandı. Bu terör örgütünün ASALA’dan farkı, ASALA terör eylemlerinde Türk veya başka ülkelerin vatandaşları arasında ayrım gözetmezken; Taşnak ve ona bağlı terör grupları, hedef olarak yalnız Türkleri, Türk vatandaşlarını, Türk temsilcilerini seçtiler. ASALA ismi, Erez cinayetinde henüz duyulmamıştı. 16 Şubat 1976’da Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit’in öldürülmesi ile ASALA terör örgütü isimini duyurdu.Kampanyanın internet sitesinde isimleri sahte şekilde yer alan vatandaşların suç duyurularının ardından “ozurdiliyoruz.com” sitesinden, “Katılanlar” ve “Katılmak için tıklayın” bölümleri çıkarıldı. Şu anda sayfada, sadece destek verenlerin katılımcı sayısı görünüyor. Ancak, katılımcıların isimlerine ulaşılamıyor.Büyükelçi İsmail Erez, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunaligil’in bir suikast sonucu şehit olmasından iki gün sonra, 24 Ekim 1975’te pusuya düşürülerek şehit edildi. Saldırıda Erez’in şoförü Talip Yener de şehit oldu. Erez, Dışişleri Bakanlığı’nın teröre kurban verdiği dördüncü diplomattı. Dışişleri Bakanlığı’nda Erez’in ismini taşıyan bir de toplantı salonu bulunuyor. İsmail Erez’in adı çeşitli illerdeki okullar ile cadde ve sokaklarda da yaşatılıyor.Katliamların 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından gerçekleşmesi nedeniyle, önce faillerin Rum teröristler olduğu zannedildi. Ancak, saldırıyı “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” adlı örgüt üstlendi. Türkiye, böylece ASALA terör örgütü ile tanıştı.