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Yaşam

ŞEHİT BABASININ İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2011 13:35

-ŞEHİT BABASININ İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, polis oğlunu Tunceli'de şehit veren babanın, katıldığı halk gününde, ''tabelayı görüp oğlumuzla gurur duyabiliriz'' diyerek, isminin oturdukları sokağa verilmesi istediği gerçekleştirdi. Valilikçe her hafta salı günü düzenlenen ''Halk Günü''nde, 78 yaşındaki Sadık Özüberk'in, şehit olan polis oğlu İsmail Özüberk'in adının oturdukları sokağa verilmesi için 5 yıldır mücadele verdiğini öğrenen Yüksel, çalışma başlattı.  Vali Yüksel, 1999 yılında Tunceli'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olması üzerine ailesinin Mamak ilçesinde oturdukları evin bulunduğu sokağa, ''Şehit Polis İsmail Özüberk'' adının verilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ilgili yazının gönderilmesi talimatını verdi. 9 Mayıs'ta talebi değerlendiren Meclis, 134. Sokak'ın adının ''Şehit Polis İsmail Özüberk'' olarak değiştirilmesini, oylamaya katılan 89 üyenin oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, ''Şehit Polis İsmail Özüberk'' yazılı tabela ilgili sokağa asıldı. -''ŞEHİT OĞLUMA SON GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM''- Şehit Babası Sadık Özüberk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit oğlunun adının oturdukları sokağa verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ''Şehidimin adı Sayın Valimizin sayesinde oturduğumuz sokağa verildi. Oğlum şehit olduktan sonra şehidimin adını oturduğum sokağa verdirmek için 5 yıldır mücadele ediyordum. Ama bir sonuç alamamıştım. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel durumumu öğrenince yakından ilgilendi ve şehidimin adının sokağımıza verdirdi. Allah ondan razı olsun'' diye konuştu. Şehit oğluna son görevini yerine getirdiğini ifade eden baba Özüberk, eşiyle birlikte evden her çıktıklarında oğlunun adının yazılı olduğu tabelayı gördüklerini ve oğullarıyla gurur duyduklarını kaydetti. Sabah kalktıklarında ve akşamları yatmadan önce şehitlerinin adının yazılı olduğu tabelaya baktıklarını anlatan anne Hikmet Özüberk ise oğullarının adının sokağa verilmesiyle oğullarını her an yanlarında hissettiklerini bildirdi.

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