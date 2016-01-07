Şehit babasından Başbakan'a: Kedinin 10 dakika duramayacağı evler var, onlara da yardım edin

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ordulu şehit Nuh Özdemir'in babası Mehmet Özdemir'i arayarak, evinin yeniden yapılması için gerekli yerlere talimat verdiğini söyledi. Şehit babasının "Burada kedinin bile 10 dakika duramayacağı kadar kötü evler var, onlara da yardım yapılsın. Benden çok daha kötü durumda olanlar var" yanıtı duygusal anlar yaşattı.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki operasyonda şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nuh Özdemir’in Ordu’nun Akkuş ilçesi Salman Mahallesi’ndeki babasının evinin yeniden yapılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar başlatılırken aileye de Türkiye’nin her yerinden yardım seferberliği başladı. Şehidin babası Mehmet Özdemir, ihtiyacı fazlası gönderilen yardımları köyde kendisinden daha mağdur olan vatandaşlara vereceğini, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da kendisini telefonla aradığını söyledi.

Davutoğlu aradı

Doğan Haber Ajansı'ndan Nedim Kovan'ın haberine göre, Başbakan Davutoğlu’na duyarlılığından dolayı teşekkür eden Mehmet Özdemir “Başbakanımız aradı, ’Ev için gerekli talimatı vereceğim. Size yardımcı olacağım, gereken yerlere talimat vereceğim, gereken yapılacak sen üzülme’ dedi. Dün cenazede durumun iyi olmadığı için Başbakan Davutoğlu ile telefonda daha fazla konuşamadım. Oğlumla ilgili detaylara giremedik, durumumun iyi olmadığını söyledim, “Tamam kardeşim’ dedi. Telefonu kapattık” diye konuştu.

Mehmet Özdemir, eşi 60 yaşındaki Esme, küçük oğlu 23 yaşındaki Erol Özdemir ile birlikte Salman Mahallesi’ndeki evde kaldıklarını, ağır kış şartlarını 1.5 ay Samsun’da kızı ve büyük oğullarının yanında geçirdiğini de anlattı. Özdemir, Samsun’da 90 metrekarelik apartman bodrum katında bir dairesinin, tapusunun kendisine ait olduğunu, ancak bu evde boşanmış olan kızının 2 çocuğuyla kaldığını da söyledi. Özdemir, şöyle devam etti:

“Samsun’da apartman bodrum katında 90 metrekare evin tapusu bana ait, eşinden ayrılma kızım 2 çocuğuyla orada kalıyor. Evin tapusu bende ama kızım mağdur durumda. 2.5 yıldır orada, evi ona verdim. Yaklaşık 9 yıl önce almıştım o evi. Samsun’da 2 oğlum, 1 kızım daha var. Çok ağır kış şartlarında onlara gidip duruyoruz. Burada küçük oğlum var, sözleşmeli öğretmen köyde. Burada sokakta gezen kedinin içinde duramayacağı evler var. Kediyi eve koyduğunuzda 10 dakika duramayacak evler var. Bana yapılan yardım gibi kendi mahallemdeki mağdurlara da yardım edilsin.”

'Köydeki yoksullara da yardım yapılsın'

Devlet ve hayırseverlerin köylerindeki mağdur ailelerede yardım yapmasını isteyen şehit babası Özdemir, “Belediyelerden yardım geldi, bazı yardımlar gönderdiler. Burada benden çok mağdurlar da var, bana yapılan yardımlar gibi buradakilere de yapılsın, benden çok daha kötü durumda olanlar var. İhtiyacım fazlası gönderilen yardımları burada o mağdur ailelere vereceğim” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun talimatı üzerine bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehidin baba evinin yolunu iş makineleriyle onarmaya başlayarak, evinin önüne çakıl döktü. Ekipler aileye gıda, yakacak kömür ve odunda gönderdi. Şehidin erkek kardeşi 23 yaşındaki Erol Özdemir’in aynı köyde Kargı Ferhat Akbulat İlkokulu’nda ücretli İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı da belirtildi.