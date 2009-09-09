Şehit babası: Vatan sağolsun

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|Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında arazi tarama faaliyeti
sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan
askerlerden Burak Kapucuoğlu'nun babası Metin Kapucoğlu, “vatan sağolsun”
dedi.
Şehit Burak Kapucuoğlu'nun (22)
memleketi Kastamonu'daki evinde büyük bir acı yaşanıyor. 7 Kasımda terhis
olacağı öğrenilen 22 yaşındaki Burak Kapucuoğlu'nun Kastamonu Kuzeykent
Mahallesi'ndeki baba evi taziye ziyaretine gelen yakınlarıyla dolup
taşıyor.
Şehit askerin annesi Sevil Kapucuoğlu, konuşmakta zorlanırken,
gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan baba Metin Kapucuoğlu, “vatan sağolsun"
diye konuştu. Ağlamamak için kendini zor tutan acılı baba, gazetecilerin
“demokratik açılım” çalışmaları konusundaki sorularına ise cevap vermek
istemedi.
112 ekipleri hazır bekliyor
Şehit
ailesinin evinin önünde 112 acil servis ekipleri ise dün akşam saatlerinden
itibaren herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için hazır
bekletiliyor.
Şehit Burak Kapucuoğlu'nun cenazesinin, bugün ikindi vakti
Nasrullah Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip, şehitliğe defnedileceği
öğrenildi.