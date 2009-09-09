T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit babası: Vatan sağolsun

09 Eylül 2009 14:35

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında arazi tarama faaliyeti sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Burak Kapucuoğlu'nun babası Metin Kapucoğlu, “vatan sağolsun” dedi.

Şehit Burak Kapucuoğlu'nun (22) memleketi Kastamonu'daki evinde büyük bir acı yaşanıyor. 7 Kasımda terhis olacağı öğrenilen 22 yaşındaki Burak Kapucuoğlu'nun Kastamonu Kuzeykent Mahallesi'ndeki baba evi taziye ziyaretine gelen yakınlarıyla dolup taşıyor.

Şehit askerin annesi Sevil Kapucuoğlu, konuşmakta zorlanırken, gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan baba Metin Kapucuoğlu, “vatan sağolsun" diye konuştu. Ağlamamak için kendini zor tutan acılı baba, gazetecilerin “demokratik açılım” çalışmaları konusundaki sorularına ise cevap vermek istemedi.

112 ekipleri hazır bekliyor

Şehit ailesinin evinin önünde 112 acil servis ekipleri ise dün akşam saatlerinden itibaren herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için hazır bekletiliyor.

Şehit Burak Kapucuoğlu'nun cenazesinin, bugün ikindi vakti Nasrullah Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip, şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24