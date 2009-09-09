Şehit babası: Vatan sağolsun

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında arazi tarama faaliyeti sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Burak Kapucuoğlu'nun babası Metin Kapucoğlu, “vatan sağolsun” dedi.



Şehit Burak Kapucuoğlu'nun (22) memleketi Kastamonu'daki evinde büyük bir acı yaşanıyor. 7 Kasımda terhis olacağı öğrenilen 22 yaşındaki Burak Kapucuoğlu'nun Kastamonu Kuzeykent Mahallesi'ndeki baba evi taziye ziyaretine gelen yakınlarıyla dolup taşıyor.



Şehit askerin annesi Sevil Kapucuoğlu, konuşmakta zorlanırken, gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan baba Metin Kapucuoğlu, “vatan sağolsun" diye konuştu. Ağlamamak için kendini zor tutan acılı baba, gazetecilerin “demokratik açılım” çalışmaları konusundaki sorularına ise cevap vermek istemedi.



112 ekipleri hazır bekliyor



Şehit ailesinin evinin önünde 112 acil servis ekipleri ise dün akşam saatlerinden itibaren herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için hazır bekletiliyor.



Şehit Burak Kapucuoğlu'nun cenazesinin, bugün ikindi vakti Nasrullah Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip, şehitliğe defnedileceği öğrenildi.



