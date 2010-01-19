Şehit babası, törende fenalaştı

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Törende şehit yüzbaşı Tekin Işık'ın babası Muharrem Işık, önce gözyaşlarına boğuldu sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün yanında bir anda yere yığıldı. Şehidin babası baygınlık geçirirken annesi de görevliler tarafından zor sakinleştirdi.Irak'ın kuzeyine 2008 yılının başında düzenlenen bir operasyon sırasında helikopterinin vurulması sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Tekin Işık'ın babası Muharrem Işık, madalyayı almak için kürsüye geldiğinde fenalık geçirerek yere düştü. Koruma görevlileri ve doktorların müdahalesi sırasında Muharrem Işık'ın eşi Müşkünaz Işık'ın feryatları salonda yankılandı. Muharrem Işık ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için salondan çıkarıldı.

Gül,törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir soru üzerine, terörle mücadeleye devam ederken şehit ve gazilere yenilerinin eklenmemesini arzu ettiklerini belirterek, ''Bugün bunu söylememiz lazım: Bir tane daha şehit bir tane daha gazi görmek istemiyoruz ama bu bir zafiyet olarak da görülmemeli'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resepsiyondan ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ ile kısa süreli bir görüşme yaptı.