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Şehit babası, törende fenalaştı

Çankaya Köşkü'nde yapılan törene katılan bir şehit babası, ödül takdimi sırasında fenalaşarak bayıldı.

19 Ocak 2010 02:00

 T24-  Çankaya Köşkü'nde yapılan, 'Terörle Mücadelede Şehit Olanların Yakınları ile Gazilere Devlet Övünç Madalyası takdim töreninde' bir şehit babası bayıldı.


Törende şehit yüzbaşı Tekin Işık'ın babası Muharrem Işık, önce gözyaşlarına boğuldu sonra Cumhurbaşkanı Gül'ün yanında bir anda yere yığıldı. Şehidin babası baygınlık geçirirken annesi de görevliler tarafından  zor sakinleştirdi.
 


             




Irak'ın kuzeyine 2008 yılının başında düzenlenen bir operasyon sırasında helikopterinin vurulması sonucu şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Tekin Işık'ın babası Muharrem Işık, madalyayı almak için kürsüye geldiğinde fenalık geçirerek yere düştü. Koruma görevlileri ve doktorların müdahalesi sırasında Muharrem Işık'ın eşi Müşkünaz Işık'ın feryatları salonda yankılandı. Muharrem Işık ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için salondan çıkarıldı.



                 




Gül,törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir soru üzerine, terörle mücadeleye devam ederken şehit ve gazilere yenilerinin eklenmemesini arzu ettiklerini belirterek, ''Bugün bunu söylememiz lazım: Bir tane daha şehit bir tane daha gazi görmek istemiyoruz ama bu bir zafiyet olarak da görülmemeli'' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resepsiyondan ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ ile kısa süreli bir görüşme yaptı.

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