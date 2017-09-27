Şehit babası Taştan: Şehit aileleri avukatlık mağduriyeti yaşamaya başladı

Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da 2012 yılında cephanelikte meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olduğu olaya ilişkin dava, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından yeniden görülecek. Şehit Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, \"Daha mahkeme bitmeden avukatlar para konuşmaya başladı. Bu nedenle avukatlarımızı kendi imkanlarımıza göre tuttuk. Kimi tuttu kimi tutamadı. Şehit aileleri aynı zamanda avukatlık mağduriyeti de yaşamaya başladı\" dedi.

Afyonkarahisar\'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası\'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2\'si astsubay, 2\'si uzman, 21\'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4\'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından Eskişehir Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi\'nde dava açıldı, ancak kanun hükmünde kararnameyle askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından davanın Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülmesine karar verildi. Davanın ilk duruşması 24 Ekim\'de yapılacak.

\'MAHKEME BİTMEDEN AVUKATLAR PARA KONUŞMAYA BAŞLADI\'

Patlamada şehit olan er Tolga Taştan\'ın Bursa\'da oturan babası Ali Taştan, olayda 25 gencin şehit olduğunu hatırlattı. Ali Taştan, \"Bu çocukların ailelerinin hepsi kıt kanaat geçinen aileler. Bu olayın ardından bize uzanan elleri dost sandık. Ama bu eller farklı yerlere uzanmaya başladı. Gün geçtikçe şehit ailelerimiz çeşitli sebeplerden dolayı mahkemeyi bile takip edemez oldu. Daha mahkeme bitmeden avukatlar para konuşmaya başladı. Bu nedenle avukatlarımızı kendi imkanlarımıza göre tuttuk. Kimi tuttu, kimi tutamadı. Şehit aileleri aynı zamanda bir avukatlık mağduriyeti de yaşamaya başladı\" diye konuştu.

\'ÇOK MU BİR ŞEY İSTİYORUZ\'

Çocuklarının yaşanan patlamada tamamen eridiğine işaret eden Ali Taştan, \"Ben Afyonkarahisar\'daki depoda ne bıraktığımı iyi biliyorum\" dedi. Kendilerine yaşanan patlamanın ardından boş tabut teslim edildiğini ve toprağa da boş tabut verdiklerini vurgulayan Ali Taştan, \"Benim Tolgam o toprağın altında. Bunu biliyorum. 5 yıldır mezar taşı istiyoruz. Bir anıt istiyoruz. Çok mu bir şey istiyoruz. Bu kadar duyarsızlık olur mu?\" diye konuştu.

\'NE OLACAK BİLMİYORUZ?\'

Askeri mahkemelerin kapatılarak duruşmanın Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne verilmesinin ardından yaşanacak sürecin de nasıl devam edeceği konusunda bilgiye sahip olmadıklarını belirten Ali Taştan, şöyle konuştu:

\"5 yıldır bir adım yol alamadık. Görgü tanıkları bile televizyonlarda konuştuklarını mahkemede konuşmuyor. \'Öyle bir şey demedim\' deyip çıkıyorlar. Şehit ailelerimiz artık yoruldu. Bu mahkemede de nasıl bir yol izlenecek bilmiyoruz. Sil baştan mı görülecek yoksa dava kaldığı yerden mi görülecek bilmiyoruz. Sil baştan görülecek olursa işimiz çok zor.\"

24 Ekim\'de yapılacak duruşmaya şehit aileleri olarak katılacaklarını belirten Ali Taştan, duruşmaya katılacaklar arasında yol parasını bulamayan şehit aileleri olduğunu vurguladı ve onlara yardımcı olunmasını istedi.



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