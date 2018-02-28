T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit babası öncülüğünde Mehmetçik için 2 saatte 34 bin lira toplandı

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde şehit babası Ali Kavalbacak öncülüğünde, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için 2 saat içinde toplanan yaklaşık 34 bin lira, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

28 Şubat 2018 16:23

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde şehit babası Ali Kavalbacak öncülüğünde, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için 2 saat içinde toplanan yaklaşık 34 bin lira, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı.
Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi\'nde oturan besici Ali Kavalbacak\'ın oğlu Piyade Onbaşı Hüseyin Kavalbacak, 2016 yılı Ağustos ayında terhisine 1.5 ay kala PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Oğlunun anısı ve Mehmetçik için bir şeyler yapmak isteyen şehit babası Ali Kavalbacak, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için mahallede yardım kampanyası başlattı. Kavalbacak, yardım kampanyasına 10 bin lira bağışta bulunurken, 2 saat içinde yaklaşık 34 bin lira toplandı. Mahalleli topladığı 34 bin lirayı ise bir bankaya giderek Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatırdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar COŞKUNKONYA DHA KONYA SeydişehirAli KavalbacakDalı HarekâtıMehmetçik VakfıSeydişehirKetenli MahallesiPiyade Onbaşı Hüseyin KavalbacakAğustosOğlununMehmetçikAli Kavalbacak Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24