Şehit babası öncülüğünde Mehmetçik için 2 saatte 34 bin lira toplandı

Yaşar COŞKUN/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde şehit babası Ali Kavalbacak öncülüğünde, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için 2 saat içinde toplanan yaklaşık 34 bin lira, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı.

Seydişehir ilçesi Ketenli Mahallesi\'nde oturan besici Ali Kavalbacak\'ın oğlu Piyade Onbaşı Hüseyin Kavalbacak, 2016 yılı Ağustos ayında terhisine 1.5 ay kala PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Oğlunun anısı ve Mehmetçik için bir şeyler yapmak isteyen şehit babası Ali Kavalbacak, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için mahallede yardım kampanyası başlattı. Kavalbacak, yardım kampanyasına 10 bin lira bağışta bulunurken, 2 saat içinde yaklaşık 34 bin lira toplandı. Mahalleli topladığı 34 bin lirayı ise bir bankaya giderek Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatırdı.



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