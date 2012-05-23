Şehit baba ile helikopterde tek başına

Diyarbakır’da PKK'lılara düzenlenen operasyonda, top atışı kazasında şehit olan Özel Harekâtçı polis memuru Akın Bayram (40) dün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü helikopter alanında düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hürriyet'in haberine göre, Diyarbakır’daki törende oğulları 8 yaşındaki Tayfun, 40 günlük Yiğit Efe ile tabutun başına gelen Filiz Bayram, “Ben ne yaparım ne ederim, ben ömrümü nasıl bitireyim Akın’ım, bu yıllar nasıl geçer. Ben o evlatlarınla ne yaparım. Akın’ım” diyerek feryat etti.

Şehidin cenazesi helikoptere konulduğunda 8 yaşındaki Tayfun babasının Türk bayrağına sarılı tabutuyla bir süre başbaşa kaldı. Daha sonra Diyarbakır’dan askeri uçakla Samsun’a getirilen cenazeyi Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Göktan, askeri erkan, özel hareket şubesine bağlı polisler ile yakınları karşıladı. Bayram’ın cenazesi Samsun Çarşamba Havaalanı’ndan karayolu ile memleketi Ordu’nun Ulubey ilçesi Kardeşler köyündeki baba evine getirildi. Evinin önünde yakınlarından ve komşularından helallik alındı.

Eşi Filiz Bayram ile annesi 55 yaşındaki Necmiye Bayram şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Filiz Bayram’ın, “Bebeğine doyamadan nereye gidiyorsun” ağıtı herkesi duygulandırdı. Daha sonra omuzlara alınan cenaze, tören yapılacak geniş alan olmadığı için Kardeşler Şehit Ufuk Akdemir İlköğretim Okulu bahçesine getirildi. Şehidin uzman çavuş olan kardeşi Mustafa Bayram, ağabeyinin özel harekâtçı montunu giyerek tören alanına geldi. Tabutun yanından geçerken asker selamı verdi. Şehidin oğlu Tayfun Bayram, amcası Mustafa Bayram’ın yanından biran olsun ayrılmadı. 40 günlük Yiğit Efe ise tören alanına getirilmedi. Şehit Akın Bayram, Kardeşler Köyü Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra 2009 yılında vefat eden babası Naim Bayram’ın yanına defnedildi.