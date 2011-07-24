-ŞEHİT ASTSUBAY'IN BABA EVİNDE YAS KIRIKKALE (A.A) - 24.07.2011 - Mardin'in Ömerli ilçesinde teröristlerin kurduğu pusu sonucu şehit olan Astsubay Başçavuş Sadık Güllü'nün Kırıkkale'deki baba evinde büyük acı yaşanıyor. Acı haber, şehidin Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki baba evine sabahın erken saatlerinde ulaştı. Askerler, eve bir ambulansla geldi. Evin önünde toplanan şehidin yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Nefes darlığı çeken ve haberi duyunca fenalaşan şehidin 70 yaşındaki babası Ali Güllü, hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından yakınlarının desteği ile evinin önüne getirilen yaşlı adam, gözyaşlarını tutamadı. -EMEKLİLİĞİNE AZ BİR SÜRE KALMIŞTI- Oğlu ile bir yıldır görüşemediğini anlatan Güllü, oğlunun izne ayrılarak, yanına geleceği sırada 1 hafta önce Mardin'e görevli gittiğini söyledi. Gözü yaşlı baba, oğluyla en son iki gün önce telefonla konuştuğunu belirterek, ''Oğlum gitme dedim. O da bana, 'Baba, korkma burası güvenli, bir şey olmaz' dedi. Görevi olduğu için gitti, yavrum şehit düştü'' dedi. Nefes darlığı nedeniyle daha fazla konuşamayan babayı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Büyük üzüntü yaşyan Şehidin annesi Zeynep Güllü'ye sağlık görevlileri müdahale etti. Oğlunun acısına dayanamayan anne Güllü, ''Hiç ağlamadım yavrum. Şimdi bizi yalnız bıraktın. Yavrularını nasıl güdeceğim? Allah belalarını versin. Sana nasıl kıydılar'' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin baba evinin önündeki yakınları da teröre ve teröristlere tepki gösterirken, şehidin amcası Mehmet Güllü, acı haberi telefonla aldıklarını belirterek, ''Bu acıya can nasıl dayanır? Kim üzülmez? Allah belalarını versin, yeğenimi pusuya düşürmüşler'' dedi. Evli ve iki erkek çocuk sahibi olan Şehit Astsubay Başçavuş Sadık Güllü'nün iki kardeşinin de asker olduğu, emekliliğine az bir süre kaldığı için emeklilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.