-Şehit Astsubay için tören düzenlendi AMASYA (A.A) - 19.08.2011 - Siirt'in Eruh ilçesindeki Bilgili karakoluna teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Astsubay İlker Atan için memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merzifon Havaalanı'na getirilen Astsubay İlker Atan'ın cenazesi buradan Dönertaş Camisi'ne götürüldü. Şehit Astsubay için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Daha sonra cenazesi Merzifon Cumhuriyet Meydanı'na götürülen şehit Astsubay Atan için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Vali Halil İbrahim Daşöz, AK Parti Ankara Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Amasya Milletvekilleri Naci Bostancı, Avni Erdemir, Merkez Komutanı Albay Aydın Şit, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Büyükhan, askeri ve sivil erkan katıldı. Şehit babası Dursun Atan'a başsağlığı dileyen Bakan Kılıç, şehit babasını teskin etmeye çalıştı. Baba Atan, ağabeyini de şehit verdiğini belirterek, ''Şehit olan ağabeyimin köyümüzde bayrağı dalgalanıyordu, şimdi de oğlumun bayrağı dalgalanacak. Göz yaşı döküp düşmanı sevindirmeyeceğiz. Her şehit bir bayraktır, bir bayrak daha açtılar. Bize bir şey yapamazlar'' dedi. Tören sırasında şehidin kız kardeşi İlknur Atan ile Samsun'da Deniz Astsubay olduğu öğrenilen erkek kardeşi Aslan Alper Atan'a sağlık görevlileri destek olurken, anne Sati Atan'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Törenin ardından şehit Astsubay İlker Atan'ın cenazesi, Diphacı köyünde toprağa verildi.