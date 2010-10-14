-ŞEHİT ASKERLERE ELAZIĞ'DA TÖREN ELAZIĞ (A.A) - 14.10.2010 - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan askerler için Elazığ Asker Hastanesinde tören düzenlendi. Ovacık ilçesi kırsal alanda teröristler çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Mergen ile Jandarma Komando Er İbrahim İşcan için düzenlenen törene, iki şehidin yakınları ile Elazığ Valisi Muammer Erol, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Mustafa Korkut Özarslan, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Harun Ocaklı, askeri ve sivil yetkililer katıldı. Basın mensuplarının alınmadığı törenin ardından Mergen'in cenazesi Afyonkarahisar'a, İşcan'ın cenazesi de İstanbul'a askeri uçakla gönderildi.