Şehit asker, dualarla memleketine uğurlandı

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)- BİNGÖL\'ün Yedisu ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Er Şevki Eren Yatkın (20) için Bingöl Havalimanı\'nda tören düzenlendi.

Yedisu ilçesinde Kabayel Jandarma Karakolu\'nun çöpünü boşaltmaya giden askerlerin bulunduğu askeri araca, PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Er Şevki Eren Yatkın şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, Şehit Şevki Eren Yatkın için Bingöl Havalimanı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, kurum amirleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, \"Şehitlerin ölmediğini, diri olduğunu biliyoruz, buna iman ediyoruz. Kendisinin ve diğer tüm şehitlerimizin emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Vatan için en değerli varlıklarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu vatanda hür bir şekilde yaşamamız, şehitlerimiz sayesindedir. Onların emanetini hiçbir zaman yere düşürmeden, gönlümüzde yaşatmaya devam edeceğiz. Hain saldırıyı yapanları lanetliyorum. Terörü, teröre destek olanları, terörün arkasındaki zihniyet ve güçleri lanetliyorum. Bir insanlık suçu olan terörle yıllardır ülkemize, milletimize saldıranları lanetlediğimiz gibi, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yaptıkları, hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacaktır. Silah arkadaşları başta olmak üzere, hükümetimiz, devletimiz, onlara gerekli karşılığı en kısa sürede vereceklerdir. Bu yaptıkları saldırı, şehidimizin şahsında birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Tam aksine, birliğimizi beraberliğimiz ve kardeşliğimizi daha da yücelteceğiz\" dedi.

Yapılan konuşma ve duaların ardından şehit Er Şevki Eren Yatkın\'ın naaşı, uçakla memleketi Kastamonu\'ya gönderildi. Ailenin 3 çocuğundan biri olan Yatkın\'ın 3.5 aylık asker olduğu bildirildi.

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