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Şehit annesi: Çocuğumu şehit edenler gelse, karınları açsa doyururum

Terörün yüreklerine kor düşürdüğü anneler,TBMM Terörden kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlalleri Alt Komisyonu raporuna çok çarpıcı açıklamalarıyla girdi.

21 Aralık 2012 14:03

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı başkanlığında Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştıran Alt Komisyon 300 sayfalık raporunu tamamlamak üzere. Teröre kurban verdikleri çocuklarının acılarını atlatamayan Türk ve Kürt annelerin görüşleri raporun en can alıcı bölümünü oluşturuyor.  Bir şehit annesinin,  “Çocuğumu şehit edenler gelse kapımızı çalsa;  yine de içeri buyur ederim. Karınları açsa doyururum”  sözleri de rapora girdi.

Komisyonun, önemli bölümünü ev ziyaretleriyle gerçekleştirdiği acılı aileler ve özellikle annelerin içinde bulundukları psikolojik durum, acıyla nasıl baş ettikleri ya da baş edip etmedikleri raporda çözüm önerileriyle yer alacak. Annelerin ‘barış’ isteyen sözleri ve beklentilerine yer verilirken, anneler için yapılabileceklere dikkat çekilecek.

 

‘Acılar paylaştıkça azalır’

 

Raporda, bazı annelerin acıları atlamadıkları ve evinden çıkmadıkları vurgulanacak. ‘Acılar paylaştıkça azalır’ denilerek anneleri evden çıkarma yollarının hayata geçirilmesi istenecek.

Annelerin, kalplerinde ilk günkü tazelikte yaşadıkları acıları atlatmalarını sağlamak için rehabilitasyon merkezi benzeri yapılanmalara dikkat çekilecek. Annelerin evden çıkmaları ve acılarını da paylaşabileceği ortamları bulmasının önemi bir kez daha hatırlatılacak.

 

Köye dönüşler sıkıntılı

 

Bölgede yapılan incelemeler sonucunda vatandaşın boşaltılan köylere dönüş beklentisi ne ve sorunlarına dikkat çekilecek. Evleri işgal edilenler, parası olmayanların devletten beklentilerine yer verilecek.

 

Kürt sorununda söylemedik kalmadı

 

Kürt sorununda söylenmedik söz kalmadı görüşünden hareket edilerek, üzerine gidilmeyen konulara dikkat çekilecek.

Komisyon, üye milletvekilleri ve konukların tartışmalarıyla gündeme damgasını vurmuştu. Davet edilen Sivas katliamı kurbanlarından şair Metin Altıok'un kızı mağduru Zeynep Altıok Akatlı’ya AKP'li Oya Eronat'ın, “Hiç, Aziz Nesin'i sorguladınız mı?” sözleri çok tartışılmıştı.

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