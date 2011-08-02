-ŞEHİT ANGAY TOPRAĞA VERİLDİ ANAMUR (A.A) - 02.08.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde, teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Angay (31), memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Angay'ın cenazesi, havayoluyla getirildiği Antalya'nın Gazipaşa Havaalanı'ndan ailesi, yakınları ve askeri yetkililer tarafından alınarak Anamur Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Anamur'un Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada şehidin eşi Duygu, annesi Ayten ve babası Ali Angay ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktüler. Duanın ardından Angay'ın cenazesi, ''şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK'' sloganları arasında Otogar Camisi'ne getirildi. Törene katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, şehidin babası annesi ve eşine başsağlığı diledi. Yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehit cenazesi kortej eşliğinde tekrar baba evinin yakınına kadar getirilerek, burada belediyeye ait cenaze nakil aracına alındı. Daha sonra Sarıdana köyüne götürülen şehidin cenazesi dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin annesi, babası, eşi ve yakınlarıyla Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral İsmail Taylan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, Anamur Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkanı Mehmet Türe bazı AK Parti ve CHP milletvekilleri, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.