Şehit ailesinden tepki: Şov istemiyoruz

Bingöl ve Hakkari'deki saldırılarda şehit olan askerlerden 5'i bugün toprağa verildi. Hakkari Çukurca'daki mayınlı saldırıda şehit düşen Onbaşı Erhan Bulut’un yakınları bazı vatandaşların slogan atarak, alkış tutması üzerine, ''Şov istemiyoruz'' diyerek tepki gösterdi.

Hakkari-Çukurca karayolunda askeri birliğin geçişi sırasında düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çiftçi ile Bingöl'de askeri konvoya yönelik saldırıda şehit düşen Sıhhiye Er Yusuf Vural ve Jandarma Er Şahin Oğuz Kayabaş, İzmir'de törenle toprağa verildi.

Gaziemir'deki Gülhane Camisi'nde şehit 3 asker için düzenlenen cenaze töreninde namaz öncesi şehitlerden uzman Çavuş Mehmet Çiftçi'nin Türk bayrağına sarılı naaşının başına giden ablası Satı Çiftçi, kardeşi için gözyaşı dökerek, ''Kardeşim vatanımız için şehit oldu, gerekirse ben de olurum'' dedi.

Anne Döndü Çiftçi ise cenaze namazı öncesi oğluna ''Güle güle git kuzum'' diye veda etti.

Cenaze namazının ardından şehitler için askeri tören düzenlendi. Tören mangası tarafından bir süre omuzda taşınan şehitlerin naaşı, daha sonra top arabasına konuldu.

Şehitlerin cenazeleri, törenin ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

'Şov istemiyoruz'

Hakkari-Çukurca karayolunda, mayınlı saldırıda şehit düşen Onbaşı Erhan Bulut’un ailesinin yaşadığı Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki evin önünde yakınları ve çok sayıda vatandaş, yağmura rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren cenazenin gelmesini bekledi.

Evin önünde bekleyen bazı vatandaşları, Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cinbir sakinleştirmeye çalıştı. Bazı vatandaşların slogan atarak, alkış tutması üzerine şehit yakınları, ''Şov istemiyoruz'' diyerek tepki gösterdi.

Bu arada şehit Onbaşı Erhan Bulut'un babası Cevdet Bulut, oğlunun yaka fotoğrafını yüzüne sürerek ağladı.

Şehit Erhan Bulut'un cenazesini taşıyan araç, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Ataköy 5. Kısım Camisi'ne hareket etti. Bu sırada şehidin kardeşi Emrah Bulut, önüne geçtiği cenaze aracına ellerini koyarak, aracın gitmesini engellemeye çalıştı.

Camide düzenlenen törende Bulut'un yakınları, tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Baba Cevdet Bulut, ''Erhan'ım beni duymuyor musun yavrum '' ve ağabeyi Emrah Bulut da ''Beni bırakın, onu eve götüreceğim'' diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Şehit Bulut'un cenazesi, daha sonra askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu. Bulut'un cenazesi, top arabasında askeri bando ve oluşturulan kortej eşliğinde bir süre taşındı.

Şehit Bulut'un cenazesi, saygı geçişinin ardından askeri cenaze aracına konularak götürüldüğü Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

'Kalbimizdesin'

Aynı saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Hikmet Güler için Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu beldesinde tören düzenlendi.

Törene katılan bazı kişilerin, üzerinde şehit Uzman Çavuş Hikmet Güler'in fotoğrafının bulunduğu ''Kalbimizdesin'' yazılı tişört giydiği görüldü. Bir grup ise PKK aleyhine slogan attı, İstiklal Marşı okudu.

Cuma Namazı'na müteakip kılınan cenaze namazında, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanında saf tutan baba Muammer Çiftçi, ''Hakkımı helal ediyorum'' dedi. Bakan Günay, şehit babası Muammer Çiftçi'ye sarılarak başsağlığı diledi.

Cenaze namazından sonra askerlerin bir süre taşıdığı Hikmet Güler'in naaşı, Demirci ilçesine bağlı Yumuklar Köyü'nde toprağa verildi.