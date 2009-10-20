Şehit ailelerinden tepki

İzmir Şehit Aileleri İnsan Hakları ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nurettin Yeşilbağ, PKK'lı teröristlerin teslim olmasıyla ilgili olarak, “Bu bizim canımızı acıtıyor, yakıyor. Etnik bölünmeye gidiyoruz. Onların bir tek madalyası eksik kalmaktadır. Bari madalya da versinler” diyerek tepkisini dile getirdi.

Konak'taki dernek binasında son gelişmelerle ilgili düzenlenen açıklamaya, Başkan Nurettin Yeşilbağ ile şehitlerin yakınları katıldı. Başkan Yeşilbağ, “Doğru bildiklerimiz değişti. Bu süreci ilgi ve hayretle izliyoruz” dedi.

Yeşilbağ, şöyle devam etti:



“Bu süreç içerisinde, öyle gariplikler, öyle aymazlıklar yaşandı ki ne biz şehit aileleri, ne de ülkenin birlik, bütünlüğünü önemseyen vatandaşlarımız tarafından anlaşılabilmiş değil. Ancak kesin olan şu ki, bu projenin uygulama talimatlarının sınır ötesi güçlerden geldiği gün gibi aşikardır. Sözde barış güvercinlerinin karşılanış ve giliş biçimi halkımıza kabul ettirilmeye çalışılmaktadır. Zafer kazanmış bir asker edasıyla karşılanması niyeti ve beklentileri açıkca ortaya koymaktadır. Gelenler pişman değildirler. Genel merkezi İmralı'da kurulu bulunan malum siyasi parti ve onun milletvekilleri kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına değil de İmralı'ya ve Kandil'e bağlı gördükleri artık gizlinmeyecek bir gerçek haline gelmiştir. Bu bizim canımızı acıtıyor, yakıyor.”



ETNİK BÖLÜNMEYE GİDİYORUZ



Türkiye'nin bu gelişmelerle etnik bölünmeye gittiğini savunan Yeşilbağ, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Bunların temel düşüncesi ‘Doğu ve Güneydoğu'yu biz yöneteceğiz, orada Türkiye Cumhuriyeti yasalarını, güvenlik güçlerini görmek istemiyoruz. Batıyı da beraber yöneteceğiz’ zihniyetinden başka birşey değildir. Teröristlere iş hakkı, öldürülen teröristlerin yakınlarına tazminat gibi devletimizin şehit yakınları ve malul gazilerine tanıdığı hakların da verileceği konusunda haberler çıkmaktadır. Eğer böyle bir uygulama içine girilirse, onların bir tek madalyası eksik kalmaktadır. Bari madalya da verilsin. Sonunun nereye varacağı bilinmeyen bu tür sözde açılımlar milli birliğin pekişmesinden ziyade, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü önemseyen Anayasamızın temel niteliklerini benimseyen vatandaşımızın, siyaset kurumlarına olan güvenini ve yasalara olan inancını sarsmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Yasalar herkes için vardır ve herkese eşit uygulanmalıdır.”



Açıklamaya katılıp gelişmelere tepki gösteren şehit yakınlarından, oğlu Erhan Çakıcı'yı, 1993 yılında Mardin'de vatani görevini yaparken şehit veren Ali Çakıcı, “Gururla taşıdığım madalya verdiler ancak ben bu madalyayı bu gelişmelerin ardından iade etmek istiyorum” diye konuştu.



