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ŞEHİT AİLELERİNDEN SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A)

18 Ağustos 2010 19:27

-ŞEHİT AİLELERİNDEN SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Dağlıca, Aktütün, Gediktepe ve Çukurca'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerlerden 4'ünün aileleri, gerekli önlemlerin alınmasında ihmali olanların cezalandırılması istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.  Legacy Ottoman Hotel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cahit Özkan, Dağlıca, Aktütün, Gediktepe ve Çukurca'da yaşanan terör saldırılarına ilişkin gerekli önlemleri almayarak 45 askerin şehit edilmesine sebep olan tüm şüphelilerin tespit edilip yargılanmalarını istediklerini bildirdi. Hakkari'deki saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Say'ın babası Hasan Say, dava açmaya hazırlandıkları sürede gelen telefonla baskı altına alınmaya çalışıldıklarını iddia etti.  Dağlıca'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın babası Mehmet Gürdal da Antalya'da bir okulun bahçesinde kaymakam yardımcısının torununa madalya verdiğini belirterek, ''Gelinime 20 gün önce madalyayı geri iade ettirdim. Bu mu oğlumun karşılığı, bir okulun bahçesinde sessiz sedasız verilen bir madalya mı?'' dedi. Hukukçular Derneği Başkanı Özkan, 4 şehit yakını adına hazırlanan dilekçeyi Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa sundu. 

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