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Şehit aileleri saldırıyı protesto etti

Mersin'de şehit aileleri Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit olduğu terör örgütü saldırısını protesto etti.

29 Nisan 2009 03:00

Mersin'de Tüm Şehit Ailelerine Yardım ve Hizmet Derneği üyeleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 askerin şehit olduğu terör örgütü saldırısını protesto etti.

Dernek Başkanı Seyfettin Çalışkan, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde Türk Bayrağı açan grup adına yaptığı açıklamada, hain saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Yanlarında daha fazla sivil toplum örgütünü görmeyi arzu ettiklerini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Gönlü bu vatan, bu topraklar için atan yiğitlerimiz, kınalı kuzularımız, bugün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde haince pusuya düşürüldü ve 9 kahraman yiğidimiz şehit oldu. Tüm Türk dünyasının ve yiğitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun.

Buradan, demokrasi ve insan hakları diyenlere seslenmek istiyorum. Bu mudur demokrasi, bu mudur insan hakları? Mersin'de de Kürt kökenli ailelerin şehitleri var. Ama ne yazık ki bazı kişiler, Türk-Kürt ayrımı yapmak istiyor. Bunu yapanları kınıyoruz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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