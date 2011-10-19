-Şehit 5 polis memuru için tören BİTLİS (A.A) - 19.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan 5 polis memuru için tören düzenlendi. Bitlis Emniyet Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve şehit polislerin öz geçmişlerinin okunmasıyla başladı. Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, devletin terörle mücadelede kararlı tutumunun devam edeceğini belirterek, ''Bugün ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak üzere Bitlis ilimize bağlı Güroymak ilçemizde görev yapan güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olan, Şaban Kılıçarslan, Bülent Emen, Kamuran Ercan, Yalçın Demir ve Volkan Sabaz'ı, ebedi istirahatgahlarına uğurlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz'' dedi. Saldırıda Hiranur ve Ferit Eraslan isimli çocuklar ile Cahit Erarslan isimli vatandaşın da hayatını kaybettiğini belirten Kılıçlar, ''Eraslan ailesinin bir ferdi daha maalesef bugün vefat etti. 3 kardeş ve amcalarını kaybetmiş bulunuyoruz. Diğer çocuklarımız ise ağır ve Mehmet Korkmaz isimli vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatına ve tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar, olayda yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum'' diye konuştu. Terör örgütünün saldırıları karşısında ülke bütünlüğünün asla bozulmayacağını belirten Kılıçlar, planlanan kanlı ve menfur eylemlerin amacına ulaşmayacağını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: ''Planladıkları kanlı ve menfur eylemlerle, milletimizi bölmek, vatandaşlarımızın arasına ayrılık tohumları ekmek, böylelikle şer odaklarına hizmet etmek isteyen terör örgütü yandaşları ve mensupları, bilsinler ki milletimizin birlik ve bütünlüğünü asla bozamayacaklar. Şanlı bayrağımızın üzerinde dalgalandığı ve şehitlerimizin kutsal kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın huzurlu geleceğine engel olamayacaklardır. Bizler devlet olarak, güvenlik güçleri olarak, düğünleri kana bulayan, çocuk, kadın, genç kız demeden sivil masum vatandaşlarımızı katleden, eli kanlı bölücü terör örgütüne karşı cevabımızı en kısa sürede hak ettiği şekilde verdik. Bundan sonra da kararlı tutumumuz devam edecek. Kahramanca görev yaparken hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz, sizler devletimize ve milletimize yönelen her türlü tehdide karşı verdiğimiz mücadelede bizlere güç katmaktasınız. Bizlere bıraktığınız emanetlere ve mirasınıza sahip çıkacağız. Tertemiz kanlarınızla ıslattığınız bu aziz vatan topraklarında rahat uyuyun. Aziz şehitlerimize ve aynı zamanda bugün Hakkari Çukurca'da şehit olan askerlerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum.'' Törenden sonra şehit polislerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Bu arada şehit yakınları da tören boyunca Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.