'Şehirlerin Renkleri' Çırağan'da

Yiğit Yazıcı'nın "Şehirlerin Renkleri" sergisi 2 Eylülde Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisinde açılacak. Bir Art and Life projesi olarak küratör Beste Gürsu tarafından gerçekleştirilen ve 22 Ekim'e kadar görülebilecek serginin kahramanları şehirler olacak.



İstanbul başta olmak üzere Berlin, St. Petersburg, Dubai, Cenevre gibi Kempinski otellerinin de bulunduğu şehirleri benzersiz kılan yapı taşlarını çağdaş bir yorumla tuvallerine yansıtan Yazıcı, bu eserleri özgün baskılarında sanatseverlerin beğenisine sunacak. Serginin açılışında Türkiye'nin en genç keman virtüözü Muhammet Yıldırır da solo performans gerçekleştirecek.



Sanatçı hakkında



1992'de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Yiğit Yazıcı 1990'dan bu yana İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bodrum, Bursa gibi kentlerde 10'a yakın kişisel sergi açtı, Contemporary İstanbul Sanat Fuarı, Art- İst Fuarı, Aksanat, Galeri Baraz, Dolmabahçe ve Atatürk Kültür Merkezi, Resim Heykel Müzesi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi gibi değerli mekan ve galerilerde de pek çok karma sergiye katıldı.



1999'da New York'taki Markus Garvey Park'ta "X-treme X-teriors" ve 2001'de Seattle Town Hall'da olmak üzere Amerika'da iki kişisel sergisi gerçekleşen Yazıcı Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi'ndeki sergisinden sonra yine Amerika yolcusu: Aralık'ta, Gallery Art and Life ile Miami'deki Art Asia'yakatılacak. Sanatçı 1969 doğumlu ve İstanbul'da yaşıyor.