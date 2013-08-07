T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şehirlerarası otobüslere sivil polisler gizlenecek...

Bayram için yoğun önlemler alınırken ihlallere karşı yalnızca trafik polisleri değil tüm polisler müdahale edecek

07 Ağustos 2013 14:55

Bayramda trafik kazalarına karşı otobüslerde biletli yolcu kılığında sivil polis bulundurulacak. Tüm polisler gerekirse trafik cezası kesebilecek.

Ramazan ayının sona ermesi ve yarın başlayacak bayram öncesi uzmanlar, yollara düşecek olan tatilcileri uyarıyor. Bayramı felakete dönüştürmemek için trafikte dikkatli olmak gerektiğine dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü, “Sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın” kampanyası başlattı.
 
Radikal Gazetesi'in haberine göre; Bayram için yoğun önlemler alınırken ihlallere karşı yalnızca trafik polisleri değil tüm polisler müdahale edecek.

Bazı güzergâhlarda havadan helikopterli denetim gerçekleştirilirken belirli karayolu güzergâhlarında ise şehirlerarası otobüslerde biletli sivil polisler bulunacak. Yolcuların arasında yer alan bu sivil polisler yolculuk boyunca sürücülerin denetimini gerçekleştirecek. Sürücülerin uykusuzluk, yorgunluk gibi nedenlerle kazalara sebebiyet vermelerini önlemek için uzak mesafeli seyahat eden sürücüler, denetim noktalarında durdurularak hareket etmeleri ve el yüz yıkamaları amacıyla aracın dışına çıkmaları istenecek. Bayram nedeniyle halkın yoğun bulunacağı pazar yeri, alışveriş merkezleri, mezarlık gibi yerlerde ek güvenlik tedbiri alınacak.
 

Doğuya gidiyorsan 04.00-07.30, batıya gidiyorsan 18.00-21.00 saatlerine dikkat!
 

“Alkol almadım” demek bayramda güvenli yolculuk için gerekli ama yeterli değil. Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Ekipler Büro Amiri Selami Yeşilbaş, bayramda olan kazaların sadece yüzde 1’inin alkolden kaynaklandığını söyledi. İstatistiklere göre, bayram sırasında gerçekleşen kazaların asıl sebepleri hız ve yorgunluk. Kazalara neden olan başlıca diğer unsurlar ise trafik işaret ve işaretçilerine yeterli derecede dikkat etmemek ve yolculuk süresince emniyet kemerini bağlı bulundurmamak.
 
Güneş ışınlarına bağlı görme hatası kusurlarına karşı, doğu istikametinde giden sürücülerin sabah 04.00 - 7.30 saatleri, batı istikâmetinde giden sürücülerin ise akşamüzeri 18.00 – 21.00 saatleri arasında daha dikkatli olmaları öneriliyor. Bayram sırasında trafiğin aksamaması için İstanbul ’da olan yol çalışmalarının da durdurulacağını belirten Yeşilbaş, son olarak sürücülere “Yetişmek için değil varmak için yola çıkın” uyarısında bulundu.
 
2012 yılı bayram sırasında gerçekleşen kaza sayısı 841; bu kazalar 4061 kişinin yaralanmasına sebep olurken 74 kişinin hayatına mal oldu.

ETİKETLER

otobüsyolcupolisbayramkontroldenetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24