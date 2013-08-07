Şehirlerarası otobüslere sivil polisler gizlenecek...

Bayramda trafik kazalarına karşı otobüslerde biletli yolcu kılığında sivil polis bulundurulacak. Tüm polisler gerekirse trafik cezası kesebilecek.

Ramazan ayının sona ermesi ve yarın başlayacak bayram öncesi uzmanlar, yollara düşecek olan tatilcileri uyarıyor. Bayramı felakete dönüştürmemek için trafikte dikkatli olmak gerektiğine dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü, “Sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın” kampanyası başlattı.



Radikal Gazetesi'in haberine göre; Bayram için yoğun önlemler alınırken ihlallere karşı yalnızca trafik polisleri değil tüm polisler müdahale edecek.

Bazı güzergâhlarda havadan helikopterli denetim gerçekleştirilirken belirli karayolu güzergâhlarında ise şehirlerarası otobüslerde biletli sivil polisler bulunacak. Yolcuların arasında yer alan bu sivil polisler yolculuk boyunca sürücülerin denetimini gerçekleştirecek. Sürücülerin uykusuzluk, yorgunluk gibi nedenlerle kazalara sebebiyet vermelerini önlemek için uzak mesafeli seyahat eden sürücüler, denetim noktalarında durdurularak hareket etmeleri ve el yüz yıkamaları amacıyla aracın dışına çıkmaları istenecek. Bayram nedeniyle halkın yoğun bulunacağı pazar yeri, alışveriş merkezleri, mezarlık gibi yerlerde ek güvenlik tedbiri alınacak.



Doğuya gidiyorsan 04.00-07.30, batıya gidiyorsan 18.00-21.00 saatlerine dikkat!



“Alkol almadım” demek bayramda güvenli yolculuk için gerekli ama yeterli değil. Trafik Denetleme Müdürlüğü Sivil Ekipler Büro Amiri Selami Yeşilbaş, bayramda olan kazaların sadece yüzde 1’inin alkolden kaynaklandığını söyledi. İstatistiklere göre, bayram sırasında gerçekleşen kazaların asıl sebepleri hız ve yorgunluk. Kazalara neden olan başlıca diğer unsurlar ise trafik işaret ve işaretçilerine yeterli derecede dikkat etmemek ve yolculuk süresince emniyet kemerini bağlı bulundurmamak.



Güneş ışınlarına bağlı görme hatası kusurlarına karşı, doğu istikametinde giden sürücülerin sabah 04.00 - 7.30 saatleri, batı istikâmetinde giden sürücülerin ise akşamüzeri 18.00 – 21.00 saatleri arasında daha dikkatli olmaları öneriliyor. Bayram sırasında trafiğin aksamaması için İstanbul ’da olan yol çalışmalarının da durdurulacağını belirten Yeşilbaş, son olarak sürücülere “Yetişmek için değil varmak için yola çıkın” uyarısında bulundu.



2012 yılı bayram sırasında gerçekleşen kaza sayısı 841; bu kazalar 4061 kişinin yaralanmasına sebep olurken 74 kişinin hayatına mal oldu.