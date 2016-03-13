Şehircilik Bakanı: Sur'a TOKİ'nin sadece tabelası olacak, bildiğimiz konutlar girmeyecek

Şehircilik Bakanı Güldemet Sarı, Sur’un yeniden inşasında TOKİ’nin sadece tabelasının olacağını söyledi. Sarı “Bildiğimiz TOKİ konutları girmeyecek buraya. Buranın ruhunu yansıtacak binalar yapılacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı Diyarbakır ziyaretinde Sur’a gitti, evleri hasar gören ailelere seslendi. Karar'dan Elif Çakır'a konuşan Bakan Sarı, "Operasyonlar bitti. Sur tamamen temizlendikten sonra ekiplerimiz girecekler ve hasar tespit raporu hazırlayacaklar. Duruma göre adım atacağız" dedi.

Elif Çakır'ın Karar gazetesinin bugünkü (13 Mart 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı’ya sordum:

“TOKİ girmeyecek dediniz. TOKİ Başkanı’ın da bu minvalde bir açıklaması oldu. TOKİ’yi Sur’da hiç mi görmeyeceğiz?” Bakan sorumu cevapladı: “Bir şeyi açıklığa kavuşturmamız gerekiyor aslında. TOKİ girmeyecek derken demek istediğimiz şey şudur. TOKİ’nin Sur’a tabelası girecek, konutları girmeyecek. Yani bildiğimiz o tipik TOKİ konutları olmayacak. Müteahhit firma olarak, yüklenici firma olarak TOKİ elbette ki orada olacak. Sur bölgesi kentsel sit alanıdır. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla birlikte hareket edeceğiz. Suriçi’nin tarihi, kültürel ve mimari özellikleri korunacak. Sur’un projesi, planlaması elimizde hazır. Operasyonlar bitti. Sur tamamen temizlendikten sonra ekiplerimiz girecekler ve hasar tespit raporu hazırlayacaklar. Duruma göre adım atacağız.”