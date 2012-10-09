İstanbul ders olarak okutulacak

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ''Şehir ve Kültür: İstanbul'' projesi kapsamında üniversitelerde ''İstanbul'' ders olarak okutulmaya başladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin programında yer alan “Kültür ve İstanbul” dersi, üniversitenin fakülteleri ve meslek yüksek okullarında 1. sınıflarda okutulacak. Her hafta farklı bir uzman tarafından verilecek olan dersin uygulamalı kısmında öğrenciler, Haluk Dursun eşliğinde üniversitenin teknesiyle İstanbul'u tanıyacak.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili, “Şehir ve Kültür: İstanbul” dersinin projelendirildiğini ve üniversitelere bu dersin konulması için öneri götürüldüğünü kaydederek, İstanbul'daki 20'yi aşkın üniversitenin dersi, yöntemini ve içeriğini farklı şekilde belirleyip programına aldığını söyledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin de “İstanbul dersi”ni farklı bir şekilde programına koyduğunu dile getiren Bilgili, şu bilgileri verdi:

“İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yeni öğrencileri, her hafta 'Kültür ve İstanbul' dersini alacaklar. Dersi bir öğretim üyesi vermeyecek. Çünkü İstanbul çok boyutlu bir ders. Mimarisi, sosyolojisi, tarihi, edebiyatı, yemek kültürü, sanatı var. Hepsinin bir şekilde ele alınması gerekiyor. Onun için her hafta farklı bir hoca, farklı bir konuyla öğrencilere İstanbul dersini 1 dönem içerisinde verecek.”

Bilgili, öğrencilerin bu dersin sınavına da gireceğinin altını çizerek, dersi veren her hocanın, kendi bölümüne ilişkin sorular hazırladıktan sonra dersin koordinatörü Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren'e ileteceğini ve koordinatörlüğün sınavı yapacağını bildirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne yeni gelen bin 100 öğrenciye Kültür ve İstanbul dersinin verileceğini belirten Bilgili, “Bu dersin yeni gelen öğrencilere verilmesi çok fonksiyonel. Çünkü öğrenci, İstanbul'a yeni gelmiş ve 4 yılını burada geçirecek. Siz onun önüne bir anahtar sunuyorsunuz, 'Şehri keşfedin' diyorsunuz. Biz de, 'Bu şehir nasıl keşfedilir?' bunun ayrıntılarını öğrencilerimizle paylaşacağız” diye konuştu.

Bilgili, dersin bir kısmının uygulamalı olacağını, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Haluk Dursun'un, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin teknesi ile öğrencilere İstanbul'u gezdireceğini söyledi.



'İstanbul'da öğrenci olmanın en büyük avantajı, iki üniversite bitirmek'

“Kültür ve İstanbul”un ilk dersini veren Bilgili, “İstanbul'da öğrenci olmanın en büyük avantajı, iki üniversite bitirmek. Biri kendi üniversiteleri, ikincisi 'İstanbul'u. Şehir olarak 'İstanbul' üniversitesinden mezun olmanın önemini nasıl olabileceği bu şehirden nasıl yararlanabileceklerini örneklerle göstermeye çalışacağım” diye konuştu.

İstanbul Valiliği'nin dersi alan öğrencilere ücretsiz olarak “Şehir ve Kültür: İstanbul” kitabını vereceğini belirten Bilgili, İstanbul'dan yola çıkarak bu dersi bir Türkiye projesi haline getirmek istediklerini ifade etti.