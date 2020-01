Şehir Tiyatroları'nda bu hafta hangi oyunlar var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, şubat ayının ilk haftasında 1'i yeni, 18 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

1-5 Şubat 2017 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar arasında; Son, Komik-i Şehir Naşit Bey, Oyunun Oyunu, Karıncalar (Bir Savaş Vardı), Martı, Cibali Karakolu, Şahane Züğürtler ve çocuk oyunları: Alaaddin’in Sihirli Lambası, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Pollyanna, Bir Kümes Hikayesi, Elma Kurdu Kırtık, Define Adası, Palyaço Prens, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Karagöz’ün Uykusu isimli oyunlar bulunuyor.

Şubat ayının ilk haftasında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

'Son'

Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava yemeklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen işaretli kağıtlardır. Karşılayıcı ve onunla yolu kesişenler şimdi hem kendi unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kağıtların peşindedir. Özgür Kaymak’ın yazıp yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aslı Şahin, Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Emre Çağrı Akbaba, Ercan Demirhan, Neslihan Ayşe Öztürk, Onur Demircan, Özgür Atkın, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Yağmur Ulusoy ve Zeki Yıldırım rol alıyor. Oyun, 1-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

'Komik-i Şehir Naşit Bey'

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gökhan Erarslan’ın yazıp Ali Yaylı’nın yönettiği oyunda; Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Musa Arslanali, Naşit Özcan, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier ve Tuğçe Açıkgöz rol alıyor. Oyun, 1-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

'Oyunun Oyunu'

''Çırılçıplak'' adlı oyunu sahnelemek üzere provaya başlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaşadıkları zorlukları, terslikleri, sıkıntı ve sevinçleri anlatan oyun, türünün en iyi örneklerinden biri olarak seyirciyle buluşuyor. Michael Frayn’ın yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda; Ahmet Saraçoğlu, Aslıhan Kandemır, Ayşen Sezerel, Buket Yanmaz Kubilay, Caner Çandarlı, Destan Batmaz, Ergün Üğlü, İlhan Kilimci ve Yeliz Gerçek rol alıyor. Oyun; 2-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

'Karıncalar - Bir Savaş Vardı'

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda, Mert Turak rol alıyor. Oyun, 1-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

'Martı'

Anton Çehov’un yazdığı Behçet Necatigil’in dilimize kazandırdığı oyun Yıldırım Fikret Urağ rejisiyle Şehir Tiyatroları’nda seyirciyle buluşuyor. Sorin Çiftliği'nde bir akşamüstü... Çiftliğin hemen yanı başındaki gölün kıyısında hazırlanmış sahnede genç yazar Treplev'in oyunu oynanacaktır. Annesi ünlü aktrist Arkadina, sevgilisi başarılı yazar Trigorin ve ev halkı gösteriyi izlemek için toplanmışlardır. Oyunda Treplev'in aşık olduğu Nina oynayacaktır. Treplev'in hayali sanatta yeni biçimler bulmak, Nina'nın hayali ise ünlü bir aktrist olmaktır. Büyük umutlarla başlayan oyun annesinin yüzünden yarıda kesilince Treplev ve Nina başta olmak üzere hayatları savrulmaya başlayacaktır. Moskova'dan uzak bir çiftlikte bir araya gelen aristokrat ailenin, çöküş içinde olan ve yeni değişimlere ayak uyduramayan bireylerinin taşrada geçen dramatik öyküsü. Oyunda; Ersin Sanver, Hakan Arlı, Jülide Kural, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Mert Aykul, Mert Tanık, Nazif Uğur Tan, Pelin Abay, Rozet Hubeş, Yeşim Koçak ve Z. Bahar Çebi rol alıyor. Oyun; 1-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

'Cibali Karakolu'

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor. Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği oyunda; Berrin Koper, Cem Uras, Derya Kurtuluş Oktar, Doğan Altınel, Eylül Soğukçay, Hülya Arslan, İbrahim Ulutaş, Murat Bavli, Murat Derya Kılıç, Müge Çiçek Türkoğlu, Naci Taşdöğen, Şehnaz Bölen Taftalı, Tarık Şerbetçioğlu, Tuğçe Açıkgöz ve Zihni Göktay rol alıyor. Oyun; 2-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

'Şahane Züğürtler'

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akılalmaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği oyunda; Barış Çağatay Çakıroğlu, Buğra Can Ildırışık, Can Başak, Can Doğan, Ceylan Çete, Çağrı Özgür Hün, Dilay Taşkaya, Engin Akpınar, Hakan Güner, Müge Akyamaç, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Süeda Çil rol alıyor. Oyun; 2-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

'Alaaddin’in Sihirli Lambası' (6+ Yaş)

Alaaddin, iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali. Ama bir türlü iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kral'ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin'in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin cin'inde yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi? Turgay Yıldız’ın yazıp Özgür Atkın’ın yönettiği oyunda Ceysu Aygen, Serkan Bacak, İbrahim Can, Hamit Erentürk, Emre Çağrı Akbaba, Cihan Kurtaran ve Nilay Yazıcıoğlu rol alıyor. Oyun; 5 Şubat 2017 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

'Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt' (3+ Yaş)

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor. Okan Karaca’nın yazıp yönettiği oyunda; Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun; 5 Şubat 2017 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

'Pollyanna' (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile “”mutluluk”un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda; Berk Samur, Canan Kübra Birinci, Çağrı Özgür Hün, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Derviş Soylu, Ezgim Kılınç, Hüseyin Kefeli, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Ömer Barış Bakova, Serap Doğan, Yeşim Mazıcıoğlu, Z. Bahar Çebi ve Zeynep Çelik Küreş rol alıyor. Oyun; 5 Şubat 2017 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

'Bir Kümes Hikâyesi' (5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı Ebru Üstüntaş’ın yönettiği oyunda; Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy ve Neşe Ceren Aktay rol alıyor. Oyun; 5 Şubat 2017 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

'Elma Kurdu Kırtık' (4-7 Yaş)

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun; 5 Şubat 2017 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

'Define Adası' (7+Yaş)

R. L. Stevenson’ın yazıp Cem Karakaya’nın yönettiği oyunda, efsanevi korsan Kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve o haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen Uzun John Silver ve Kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor. Oyunda; Alp Tuğhan Taş, Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Barış Çağatay Çakıroğlu, Cemal Ahhan Şener, Çağatay Palabıyık, Derya Keykubat, Dilay Taşkaya, Direnç Dedeoğlu, Gizem Akkuş, Gülce Çakır, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Seda Çavdar, Selim Can Yalçın, Şeyda Arslan, Şirin Kılavuz, Tanju Girişken rol alıyor. Oyun; 5 Şubat 2017 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

'Palyaço Prens' (+3 Yaş)

Palçayo prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun; 5 Şubat 2017 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

'Üzgün Ağaçlar Ülkesi' (5+ Yaş)

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırışık, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emre Karaoğlu, Melisa Demirhan, Okan Karaca, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali’nin rol aldığı oyun; 2 Şubat 2017 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

'Karagöz Çiftlik Bekçisi' (3+ YAŞ)

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın’ın yazıp yönettiği oyunda; İrem Erkaya ve Tankut Yıldız rol alıyor. Oyun; 2 Şubat 2017 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

'Bir Gün Ayakkabımın Teki' (3+ Yaş)

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir… Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor. Oyun; 2, 3 Şubat 2017 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.

'Karagöz'ün Uykusu'

"Hoooor piiiş, hoooor piiiş. Yok olmadı. Hiiiiir poorrr, hiiiiir pooorrr. Yine olmadı... Uyuyamıyorum " diyor Karagöz. Karagöz'ün uykusu kaçmış. Nerde bu uyku, kimde? Karagöz'e uyuması için yardımcı olmaya hazır mısınız? Özgür Atkın’ın yazdığı, Can Alibeyoğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Lale Kabul rol alıyor. Oyun 3 Şubat 2017 tarihinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

İyi seyirler…

_____________________________________________________________

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler

Adres : Harbiye Mah. Darülbedayi Cad. No:3 Şişli/İSTANBUL

Tel : +90 212 455 39 34 – 35

Faks : +90 212 449 51 39

Web : www.ibst.gov.tr