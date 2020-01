Şehir Tiyatroları'nda bu hafta hangi oyunlar var?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ocak ayının 4. haftasında biri yeni olmak üzere 17 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

25 - 29 Ocak 2017 tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar arasında; Geç Kalanlar, On İki Öfkeli Adam, Hayal-i Temsil, Karıncalar (Bir Savaş Vardı), Şekerpare, Martı, Fehim Paşa Konağı ve çocuk oyunları: Bir Kümes Hikayesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Palyaço Prens, Bisküvi Adam, Harikalar Mutfağı, Alaaddin’in Sihirli Lambası, Define Adası, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Elma Kurdu Kırtık isimli oyunlar bulunuyor.

Ocak ayının 4. haftasında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

"Geç Kalanlar"

Yaşadığımız her günü güzel bir güne dönüştürmek varken, "güzel bir gün"ün bize çıkıp gelmesi için öylece oturup bekleriz. Çoğu zaman yaşamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliğini, paylaşmanın samimiyetine yeğleriz. Oysa ihtiyacımız olan tek şey, biraz farkındalıktır. Geç Kalanlar, sordukları ve sordurduklarıyla seyircisine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor. Pervin Ünalp’ın yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda; Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman, Zafer Kırşan rol alıyor. Oyun, 25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

"On İki Öfkeli Adam"

Sinema ve sahnede bir klasik olmayı başarmış On İki Öfkeli Adam, Şehir Tiyatroları’nda çağdaş bir rejiyle 100. yılda tekrar seyircinin beğenisine sunuluyor. Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan, Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönettiği oyunda; Ahmet Özarslan, Ali Gökmen Altuğ, Burteçin Zoga, Enes Mazak, Gün Koper, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Nihat Alpteki, Rahmi Elhan, Erkan Akkoyunlu, Yalçın Avşar ve Serdar Orçin rol alıyor. Oyun; 25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

"Hayal-i Temsil"

Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda; Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun; 26-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

"Karıncalar (Bir Savaş Vardı)"

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." Boris Vian ve John Steinbeck’in yazdığı, Gökhan Aktemur’un uyarladığı, Ergun Üğlü’nün yönettiği oyunda, Mert Turak rol alıyor. Oyun, 25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

"Şekerpare"

19. yüzyıl İstanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in karakoluna tayin olan; kimine göre saf, kimine göre enayi; Bekçi Cumali, Galata'nın "namlı" kızlarından Şekerpare'ye vurulur. İki kalp birbirini bulmuştur bulmasına ama, Ziver'in Cumali için başka planları vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve longalarıyla yeniden müziklenen, Türk Sineması'nın ünlü klasiği, tiyatro sahnesinde. Yavuz Turgul’un yazıp Engin Alkan’ın yönettiği oyunda; Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Berfu Aydoğan, Buğra Can Ildırışık, Cafer Alpsolay, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Engin Alkan, Ercan Demirhan, Nurdan Gür, Onur Demircan, Tarık Köksal, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yeşim Mazıcıoğlu, Zeynep Çelik Küreş ve Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun; 25-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

"Martı"

Anton Çehov’un yazdığı Behçet Necatigil’in dilimize kazandırdığı oyun Yıldırım Fikret Urağ rejisiyle Şehir Tiyatroları’nda seyirciyle buluşuyor. Sorin Çiftliği'nde bir akşamüstü... Çiftliğin hemen yanı başındaki gölün kıyısında hazırlanmış sahnede genç yazar Treplev'in oyunu oynanacaktır. Annesi ünlü aktrist Arkadina, sevgilisi başarılı yazar Trigorin ve ev halkı gösteriyi izlemek için toplanmışlardır. Oyunda Treplev'in aşık olduğu Nina oynayacaktır. Treplev'in hayali sanatta yeni biçimler bulmak, Nina'nın hayali ise ünlü bir aktrist olmaktır. Büyük umutlarla başlayan oyun annesinin yüzünden yarıda kesilince Treplev ve Nina başta olmak üzere hayatları savrulmaya başlayacaktır. Moskova'dan uzak bir çiftlikte bir araya gelen aristokrat ailenin, çöküş içinde olan ve yeni değişimlere ayak uyduramayan bireylerinin taşrada geçen dramatik öyküsü. Oyunda; Ersin Sanver, Hakan Arlı, Jülide Kural, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Mert Aykul, Mert Tanık, Nazif Uğur Tan, Pelin Abay, Rozet Hubeş, Yeşim Koçak ve Z. Bahar Çebi rol alıyor. Oyun; 26-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

"Fehim Paşa Konağı"

Turgut Özakman'a 1979 yılında Büyük Ödül kazandıran Fehim Paşa Konağı, 1908 yılında, 2. Meşrutiyetin arifesinde, Abdülhamit'in İstibdadının son dönemlerinde geçer. Eski Kabadayı Rasim Baba'nın oğlu Yusuf gölge oyunuyla ilgilenmektedir. Bu durum Rasim Babayı rahatsız etmektedir. Oğlunun da kendisi gibi Fehim Paşa'ya bağlı ünlü bir kabadayı olmasını isteyen Rasim Baba, oğlunu Fehim Paşa'nın konağına götürür. Fakat Yusuf'un karagöz oynatıcısı olduğu öğrenilince, Rasim baba büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Oğlu Yusuf, konaktaki kadınları eğlendirmek için bizzat Fehim Paşa tarafından gölge oyuncusu olarak görevlendirilir. Bir de üstüne Yusuf, Fehim Paşa'nın kızına âşık olunca büyük siyasi karışıklıkların, iktidar kavgalarının ortasında eğlenceli bir olaylar dizisi gelişir. Turgut Özakman’ın yazıp Kemal Kocatürk’ün yönettiği oyunda; Ali Karagöz, Bahtiyar Engin, Cihan Kurtaran, Çağatay Palabıyık, Gülsün Odabaş, Hamit Erentürk, Murat Ozan, Murat Üzen, Nazan Yatgın Palabıyık, Nevzat Çankara, Orhan Hızlı, Pelin Budak, Pınar Demiral, Selçuk Soğukçay , Serkan Bacak, Volkan Ayhan ve Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor. Oyun; 26-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

"Bir Kümes Hikayesi (5+ Yaş)"

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı Ebru Üstüntaş’ın yönettiği oyunda; Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy ve Neşe Ceren Aktay rol alıyor. Oyun, 29 Ocak 2017 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

"Üzgün Ağaçlar Ülkesi (5+ Yaş)"

Gökçe Yaşar’ın yazıp, Yeşim Koçak ve Selin Türkmen’in yönettiği Üzgün Ağaçlar Ülkesi’nde tüm ağaçlar artık kocaman meyveler vermektedir. Kral da, yemeğe düşkün Kraliçe de bu işten pek memnundur. Ama Büyücü’nün daha büyük meyveler yetiştirmek için hazırladığı iksirler, aslında bütün ağaçları hasta etmekte, kurutmaktadır. Prenses, ne yapsa da Kral babasına bunu anlatmayı başaramaz. Günün birinde Kraliçe de Prenses de iksirli meyvelerden yiyerek uykuya dalar. Şimdi Kral çok sevdiği kızı ve Kraliçe’sini uyandıracak bir çare bulmak zorundadır. Buğra Can Ildırışık, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emre Karaoğlu, Melisa Demirhan, Okan Karaca, Şenay Bağ ve Zeynep Ceren Gedikali’nin rol aldığı oyun; 29 Ocak 2017 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

"Yaşasın Barış (5+ Yaş)"

Birbirleriyle ürettiklerini paylaşarak dostça yaşayan koyun ülkesi ve buğday ülkesi sadece kendini düşünen bencil vezirin hain planlarıyla savaşa başlarlar. Buğday ülkesinin her şeyin farkında olan prensesi kendini feda ederek "düşman ülkeye" gizlice girer. Mızıkasının umutlu ezgileriyle vezirin planlarını ortaya çıkarır ve herkesin ısrarla istediği barışı getirir. Hasan Erkek’in yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda; Cafer Alpsolay, Çağlar Ozan Aksu, Emrah Can Yaylı, Ercan Demirhan, Pelin Abay, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak’ın rol aldığı oyun; 29 Ocak 2017 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

"Palyaço Prens (+3 Yaş)"

Palyaço prens, çocukların hayal dünyalarının masal olgusu ile beslenmesi için kurguladığımız bir oyun. Kahramanlar, olaylar, olup biten her şey bir masal. Tiyatro, bu masalın onlara anlatılabilmesi için kullandığımız araçlardan sadece biri. Günümüzde prensler, prensesler yok ama masalımızda onlara ait gördüğümüz tüm duygular hala var. Şefkat-acımasızlık, iyilik-kötülük, mutluluk-mutsuzluk... En önemlisi sevgi... O hep vardı, hala var. Palyaço prens sevgiyi renklerle anlatan bir oyun. Oyunda; Arda Alpkıray, Aslı Şahin, Aybar Taştekin, Ayşecan Tatari, Deniz Yeşil Mavi, Doğan Şirin, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Musa Arslanali, Özgün Akaçça, Özgür Dağ rol alıyor. Oyun; 29 Ocak 2017 tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

"Bisküvi Adam (5+ Yaş)"

Büyük evin saati Guguk Bey'in ansızın kısılan sesi, ev sahipleri tarafından onu çöpe atılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Ama mutfaktaki arkadaşları Tuz, Biber, sonradan aralarına katılacak olan Poşet Çay ve en çok da fırından yeni çıkmış Bisküvi Adam'ın yardımıyla bunun üstesinden hep birlikte geleceklerdir. Bisküvi Adam'ın Fare ile mücadelesi de Rutin hayatlarına yeni bir tempo getirir. Bir evin mutfağında, herkes uyuduktan sonra kurulan yepyeni bir dünyanın oyunu Bisküvi adam, mücadele, ön yargı, yardımlaşma ve her şeye rağmen birlikte yaşama kavramlarını eğlenceli bir dille anlatırken; çocukların hayal dünyasını renkli kılan neşeli sahneler de içeriyor. David Wood’un yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Nazif Uğur Tan, Müslüm Tamer, Damla Cangül, Esen Koçer, Gülsün Odabaş ve Ada Alize Ertem rol alıyor. Oyun; 29 Ocak 2017 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

"Harikalar mutfağı (7+ Yaş)"

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Gözde İpek Köse ve Nilay Bağ’ın rol aldığı oyun; 29 Ocak 2017 tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

"Alaaddin'in Sihirli Lambası (6+ Yaş)"

Alaaddin, iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali. Ama bir türlü iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kral'ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin'in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin cin'inde yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi? Turgay Yıldız’ın yazıp Özgür Atkın’ın yönettiği oyunda Ceysu Aygen, Serkan Bacak, İbrahim Can, Hamit Erentürk, Emre Çağrı Akbaba, Cihan Kurtaran ve Nilay Yazıcıoğlu rol alıyor. Oyun, 29 Ocak 2017 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

"Define Adası (7+Yaş)"

R. L. Stevenson’ın yazıp Cem Karakaya’nın yönettiği oyunda, efsanevi korsan Kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve o haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen Uzun John Silver ve Kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor. Oyunda; Alp Tuğhan Taş, Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Barış Çağatay Çakıroğlu, Cemal Ahhan Şener, Çağatay Palabıyık, Derya Keykubat, Direnç Dedeoğlu, Erkan Akkoyunlu, Gizem Akkuş, Gülce Çakır, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Seda Çavdar, Selim Can Yalçın, Şeyda Arslan, Şirin Kılavuz, Tanju Girişken rol alıyor. Oyun, 26 Ocak 2017 tarihinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

"Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt (3+ Yaş)"

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, çocuk seyirci için oldukça eğlenceli bir el kuklası oyunu. Oyun, üç afacan kardeşin, yaramazlıklarını ve herkesin korktuğu Muhteşem Kurt ile tanışıp arkadaş olmalarını, mümkün olduğunca yalın biçimde, çocukların gözünden anlatıyor. Okan Karaca’nın yazıp yönettiği oyunda; Okan Karaca ve Pınar Aygün rol alıyor. Oyun; 26, 27 Ocak 2017 tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi’nde.

"Elma Kurdu Kırtık (4-7 Yaş)"

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunudur. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir. B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor. Oyun; 26, 27 Ocak 2017 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi’nde.

