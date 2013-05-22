Şehir Tiyatroları yönetmeliğine iptal kararı

Geçen yıl nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında (İBŞT) yönetmelik değişikliğine dair açılan dava sonuçlandı. İstanbul 1. İdare Mahkemesi, açıkladığı kararıyla yönetmeliğin dört maddesini iptal etti.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmet Emekçileri Sendikasınca (TÜM BEL SEN), üyesi olan Şehir Tiyatroları sanatçılarından almış olduğu yetki belgesiyle, söz konusu yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada İdare Mahkemesinden iptal kararı çıktı.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, açıkladığı kararıyla yönetmeliğin dört maddesini iptal etti. Dava neticesinde Şehir Tiyatrosu yönetim kurulu üyelerinin tümünün belediye tarafından atanacak olması usule aykırı bulunarak oyuncuların seçip yönetim kuruluna göndereceği iki kişilik temsilci hakkı tekrar açıldı. Bu karar ile Şehir Tiyatrolarında iki senede bir yapılan Yönetim Kurulu “Sanatçı Üye seçimleri”nin yeniden yapılması bekleniyor.

Mahkeme, yönetmeliğin diğer maddelerini ise ‘hukuka ve mevzuata uygun’ buldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Şehir Tiyatroları sanatçıları bunu bir başlangıç olarak kabul ettiklerini açıkladı.

İptal edilen maddeler

* 7. maddede yapılan düzenlemede yönetim kurulunun oluşumunda Şehir Tiyatrolarında çalışan sanatçıların kendi aralarından seçecekleri üyelere yer verilmemesi sanatçıların temsil ve yönetime katılma hakkını engelliyor. Bu durum anayasamızda yer alan hukuk devleti ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı.

* 45. maddede ‘il hudutları dışına çıkmayı’ yasaklayan hüküm anayasada güvence altına alınan seyahat özgürlüğüne aykırı.

* 46. maddede yer alan ‘İçki içmeyi alışkanlık haline getirmek’ kısmı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır. Sözleşmenin 8. maddesinde “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir” denir, ancak kişinin özel hayatındaki fiil ve davranışları yürüttüğü kamu hizmetine etki etmesi halinde yaptırıma konu olabilir.

* 51. maddede ‘Kurumda iki sezon üst üste fiilen görev yapmamış olanlara kurum dışı çalışma izni verilemeyeceğine’ ilişkin kısım iptal edilmelidir. Çünkü oyuncuya iki yıl boyunca istemesine rağmen görev verilmeyerek cezalandırılmasının yolunu açabilir ki bu da hukuk devleti ilkesine aykırıdır.