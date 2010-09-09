Şehir şehir referandum kararları

T24 - Habertürk'ün siyasi eğilimler anketinin ağustos ayı sonucuna göre, referandumda İstanbulluların yüzde 52.1'i evet, yüzde 47. 9'u hayır diyecek.



Ankara'da evetçiler yüzde 59.3'e kadar çıkarken, İzmir'de hayırcıların oranı yüzde 72.6'lara kadar yükseliyor.



Araştırma eğitim düzeyi arttıkça 'hayır' oranlarının da arttığını gözler önüne seriyor.



Aynı ankete göre bazı şehirlerdeki evet/hayır durumu şöyle:



İstanbul: Yüzde 52.1 (Evet) Yüzde 47.9 (Hayır)



Ankara: Yüzde 59.3 (Evet) Yüzde 40.7 (Hayır)



İzmir: Yüzde 27.4 (Evet) Yüzde 72.6 (Hayır)



Bursa: Yüzde 56.9 (Evet) Yüzde 43.1 (Hayır)



Adana: Yüzde 33.1 (Evet) Yüzde 66.9 (Hayır)



Antalya: Yüzde 34.4 (Evet) Yüzde 65.6 (Hayır)



Konya: Yüzde 61.3 (Evet) Yüzde 38.7 (Hayır)



Diyarbakır: Yüzde 84.3. (Evet) Yüzde 15.7 (Hayır)







