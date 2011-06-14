-ŞEHİR HATLARINDA "YAZ" TARİFESİ İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Şehir Hatlarının 2011 yılı yaz tarifesi 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasıyla başlayacak yeni tarife, 20 Haziran–18 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Şehir Hatları yaz tarifesiyle birçok hatta sefer artışına gidilecek. Birçok hatta seferler geç saatlere kadar uzatılırken, yaz dönemi boyunca Bostancı'dan Adalara vapur seferleri yapılacak. Yeni tarifeyle birlikte Şehir Hatları yolcuları, Beşiktaş-Üsküdar seferlerine de yeniden kavuşacak. Şehir Hatları yolcularından gelen talepler ve turizm hareketliliği dikkate alınarak, yaz tarifesi boyunca Bostancı'dan Adalara vapur seferleri sıklaştırılarak, Kabataş-Adalar hattıyla entegre hale getirilecek. Buna göre Bostancı-Adalar hattında her gün karşılıklı 22, Kabataş-Adalar hattında ise karşılıklı 30 sefer yapılacak. Marmaray Projesi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte önemli bir aktarma merkezi haline gelecek Üsküdar'dan yaz tarifesiyle Beşiktaş seferleri başlatılacak. Beşiktaş-Üsküdar hattında özellikle yoğunluğun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde 10 dakika arayla seferler düzenlenecek. Buna göre Üsküdar'dan 07.00-09.30 ile 16.15-20.05 saatleri arası, Beşiktaş'tan 07.05-09.25 ile 16.00-20.00 saatleri arasında 10'ar dakika aralıklarla gün içinde karşılıklı toplam 105 sefer gerçekleştirilecek. 2011 Yaz tarifesinde Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı seferleri 20 Haziran-1 Ağustos tarihleri arasında tatil beldesi Poyraz'a kadar uzatılırken, kıyıya paralel boğaz seferleri de her iki yakada sabah gidiş, akşam dönüş şeklinde uygulanacak. Şehir Hatları çağrı merkezine gelen talepler üzerine, Beşiktaş-Üsküdar seferlerinin başlamasıyla Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi önceden olduğu gibi Kadıköy yolcularına, tarihi Beşiktaş İskelesi de Üsküdar yolcularına hizmet vermeye başlayacak. 2011 yaz tarifesiyle ilgili ayrıntılı bilgiye, ''444 18 51'' numaralı Şehir Hatları Çağrı Merkezi'nden, iskelelerde bulunan tarife kitapçıklarından ve ''www.sehirhatlari.com.tr'' adresinden ulaşılabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Hatları Genel Müdürü Süleyman Genç, boğaz seferlerinin yoğunlaştırıldığını, yeni tarifeyle birlikte Beşiktaş-Üsküdar seferlerini yeniden başlattıklarını belirtti. Özellikle Adalar yolcularından gelen talepler dikkate alınarak, yaz tarifesi döneminde Bostancı-Adalar hattında vapur keyfini yaşatmak istediklerini ifade eden Genç, ayrıca Kabataş-Adalar seferlerinin de sıklaştırıldığını bildirdi. Genç, Beşiktaş-Üsküdar arasında sabah ve akşam yoğunluğun en üst düzeyde olduğu zaman diliminde, vapurlarla 10 dakikada bir sefer yapacaklarını vurguladı.