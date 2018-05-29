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Yaşam

Şehir Hatları konserlerine Beyaz Masa'dan istek yapılabilecek!

Şehir Hatları'nın ramazana özel konserleri başladı

29 Mayıs 2018 01:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın, ramazana özel konserleri Eminönü-Kadıköy hattında yolcularla buluştu.

Vapur müzisyenlerinden oluşan orkestra, Eminönü ve Kadıköy hattında tasavvuf müziğinden parçalar çaldı. Vapur konserleri, 30 Mayıs'ta Karaköy-Kadıköy, 5 Haziran'da Üsküdar-Eminönü ve 7 Haziran'da Beşiktaş-Kadıköy hattında devam edecek.

Şehir Hatları Genel Müdürlüğü Vapur Müzisyenleri Koordinatörü Tunç Baydar, ramazanın ruhunu yansıtmak adına müzisyenlerle beraber bir dizi konser vermeyi planladıklarını ifade ederek, ramazana özel belirledikleri tasavvufi türkülerin 20 dakikalık yol boyunca yolcularla buluşturulacağını söyledi.

Beyaz Masa'dan istek yapılabilir

Tasavvuf müziği konusunda Beyaz Masa'yı arayan vatandaşların istekte bulunabileceklerini dile getiren Baydar, "Hem istekte bulunanların gönlünü almak hem de ramazanın bu güzelliğini yaşayabilmek adına müzisyen arkadaşlarımızla birlikte bu programı yapmaya karar verdik." dedi. 

 

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