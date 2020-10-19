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Şehir hastanelerinde, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları döner sermayeden karşılandı; genel bütçeden aktarım yapılmadı

19 Ekim 2020 09:01

Yapım, ihale ve işletimleri şeffaf olmadığı için eleştirilen şehir hastanelerinde, elektrik, doğalgaz ve su harcamaların sağlık çalışanlarına ait döner sermayeden ödenirken, genel bütçeden aktarım yapılmadığı ortaya çıktı.

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