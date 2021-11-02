"Şehir hastaneleri, kamuda yüzde 4'lük bir ihtiyacı karşılıyor"

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Özdemir Uğurlu ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, iktidarın şehir hastaneleri üzerinden “salgında başarı öyküsü” yazdığını söyleyerek, “Şehir hastanelerinin sağlık ihtiyacını ne kadar karşıladığına baktığımızda kamuda yüzde 4’lük bir ihtiyacı karşılıyor. Yani 100 hastanın sadece 4’ü şehir hastanesine gitmiş” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Uğurlu ve Yalçınkaya, şehir hastanelerinde hastaların ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin hazırladıkları paylaştı.

Devasa binalar şeklinde yapılan hastanelerde en büyük sorunlardan birinin açılamayan pencereler olduğunu söyleyen Yalçınkaya ve Uğurlu, “Havalandırma sistemi merkezi. Pencereler açılmıyor. Ciddi bir havalandırma sorunu var. Dinlenme yeri sorunu var. Bunun yanında devasa AVM niteliğindeki binalarda sağlık hizmetleri verilmeye çalışılıyor. Hastane içinde yüz yüze gelmeyen çalışanlar var” dedi.

Şehir hastaneleriyle 2. basamak sağlık hizmetlerinin de bitirildiğini söyleyen Uğurlu ve Yalçınkaya, “Bugün Ankara merkezde 2. basamak hizmeti veren bir tane hastane var. Etlik Şehir Hastanesi açılınca o da kapanacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehir hastaneleri için “hayalim” dediğini anımsatan Uğurlu ve Yalçınkaya, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan sürekli ‘Ben ekonomistim’ diyor. Biz de sağlıkçıyız ve diyoruz ki ‘Bir ekonomistin rüyasında gördüğü şeyi sağlık politikası olarak uygulaması, toplumun sağlığına zarar veriyor.’ Sağlık hizmetlerinin bilimsel tıbba göre inşa edilmesi gerekirken bir insanın rüyasına göre inşa ediliyor. Bu rüya biz sağlık emekçileri için bir kâbus.”