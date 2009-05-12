Şehir Er Tekin'e veda

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Komando Er Lokman Tekin'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.



Şehit Komanda Er Tekin'in cenazesi Sabancı Merkez Camisi'ndeki törenin ardından, ilk olarak merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.



Burada bir süre bekletilen cenaze daha sonra konvoyla götürüldüğü Küçükoba Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.



Şehit için saygı atışının yapıldığı mezarlıkta 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek şehidin babası Muhittin Tekin'e şehit erin fotoğrafıyla, tabutunun sarılı olduğu Türk bayrağını verdi.



Baba Tekin de oğlunun fotoğrafını öperek teslim aldı. Korgeneral Bek daha sonra şehit annesi Bedriye Tekin'in yanına giderek, elini öpmek istedi. Şehit annesi elini vermek istemeyince Bek, "Bu şehit annesinin eli öpülür" diyerek, elini öptü.



Ayrıca, şehit annesinin "Oğlumu sağ gönderdim cenazesi geldi" demesi üzerine de Bek, "Allah bana da böylesi şehitlik nasip etsin" diye konuştu.



Bu arada, şehidin cenazesinin ailesinin isteği üzerine Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildiği bildirildi. (AA)

