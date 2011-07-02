-ŞEHİDİN İKİZLERİ YETİM KALDI KIRIKKALE (A.A) - 02.07.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Kalender Özdemir'in Kırıkkale'deki baba evinde yas var. Şehit Özdemir'in Hasandede Beldesi Gülevler Mahallesi'ndeki baba evine, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen subaylar, Özdemir'in şehit olduğu bilgisini verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, fenalaşan Özdemir'in yakınlarına müdahalede bulundu. Şehit haberinin alınmasının ardından ailenin yakınları taziyeye gelirken, eve dev bir Türk bayrağı asıldı. Kalender Özdemir'in 74 yaşındaki annesi Hüsniye Özdemir, evinin önünde gözyaşlarına boğulurken, sinir krizi geçirdi. Özdemir, ''Kurban olurum yavrum, ciğerim sana nasıl kıydılar, seni bekliyorduk, şimdi yetimlerim ağlıyor, yavrumu bana getirin'' şeklinde ağıtlar yaktı. Bu arada şehidin amcası Ali Özdemir ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin bu konularda daha duyarlı olmasını istediklerini söyledi. Özdemir, ''Benim yeğenim bir İngiliz ya da bir Yunanlı ile savaşsaydı biz acı duymazdık, ölse iftihar ederdik.,Bizim atalarımız, ecdadımız Çanakkale'de savaştı. Biz onların evlatlarıyız. Onlar olmasaydı biz bugün yaşamıyor olurduk. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk'üm diyenlerin buna duyarlılık göstermesi lazım. Bu Türk milleti binlerce şehit verdi son olarak benim yeğenim şehit oldu. Türk milletini birbirine kırdırmamak lazım, hükümetin buna bir an evvel çözüm bulması lazım'' diye konuştu. -''30 YILDIR VERİLEN ŞEHİTLERİN SON BULMASINI İSTİYORUZ''- Şehidin amcasının oğlu olan Türkmen Alevi Bektaşi Derneği Genel Başkanı Özdemir Özdemir de, Güneydoğu'da yaşananların bir an önce durdurulması gerektiğini, Türk-Kürt kardeşliğinin bozulmak istendiğini söyledi. Özdemir, şöyle konuştu: ''Güneydoğu'daki insanlarımızın askerimize karşı, polisimize karşı kışkırtılıp bu olayları yapmasını biz tasvip etmiyoruz. Bu tür olayları artık istemiyoruz, kimsenin canı yanmasın. Ne bizim canımız yansın, ne başkasının. Bir genç kolay yetişmiyor, herkes çocuk yetiştiriyor, insanlarımız çoluk çocuk büyütüyor, aç susuz büyütüyor. Kimi asker olarak görev yapıyor, kimi rütbeli olarak. Acımız büyük, tabi ki bu olayların çözülmesini istiyoruz. 30 yıldır verilen şehitlerin son bulmasını istiyoruz.'' Alev Özdemir ile evli olan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Kalender Özdemir'in 11 yaşında Furkan ve Kübra isimli ikiz çocuklarının olduğu öğrenildi.