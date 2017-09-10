Şehidin ikizinin cenaze namazını imam babası kıldırdı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- SAMSUN\'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, şehit jandarma er Mustafa Bilgili’nin ikiz kardeşi 22 yaşındaki Ramazan Bilgili\'nin cenazesi, Amasya\'nın Suluova İlçesi\'nde toprağa verildi. Bilgili\'nin cenaze namazını, imam olan baba Recep Bilgili kıldırdı.

18 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır- Bingöl karayolunda PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sounucu meydana gelen patlamada şehit düşen jandarma er Mustafa Bilgili’nin ikiz kardeşi Ramazan Bilgili, dün Samsun’un Kavak İlçesi’nde kullandığı çekiciden indikten sonra yolun karşısına geçmek isterken İbrahim Ünlü yönetimindeki 38 AZ 732 plakalı otomobilin çapması sonrası ağır yaralandı.112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ramazan Bilgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Suluova Kaymakamlığı\'nda makam şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ramazan Bilgili için bugün memleketi Amasya\'nın Suluova İlçesi\'ndeki Yeni Doğan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazını, imam olan baba Recep Bilgili kıldırdı. Ardından Ramazan Bilgili\'nin cenazesi, mahallede bulunan mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.



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