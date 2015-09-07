T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehidin evinden alınan 'bayrak' için açıklama: Babasının rızası var, spor salonuna astık!

'Bayrağı zorla almadık, yenisi asılmış artık gerek kalmadı'

07 Eylül 2015 02:33

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde helikoptere açılan ateş sonucu hayatını kaybeden, terhis olmuş askerlerden Denizlili Komando Er Doğan Acar’ın evinden alınan Türk Bayrağı’nın yerine, yenisi asıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürü Ahmet Altın şehidin evinden bayrağı zorla almalarının söz konusu olmadığını belirtip, "Şehidin babasının rızası var. Bayrağı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bu yıl altıncısını düzenlediği Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nın yapıldığı Yetiştirme Yurdu’ndaki spor salonuna astık. Turnuvadan sonra bayrağı geri verecektik. Ancak, yenisi asılmış artık gerek kalmadı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, BBP genel başkanı Mustafa Destici  Cumartesi günü Şırnak’ta geçen 10 Ağustos’ta şehit olan Denizlili Komando Er Doğan Acar’ın Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında anne Fatma Acar, oğlunun şehit olmasından sonra evlerine asılan dev Türk bayrağının yetkililer tarafından geri alındığını belirtip, "Bayrağı zorla geri aldılar. Bana ikinci kez büyük bir acı yaşattılar" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine BBP lideri Destici, partililere şehidin evine dev bir Türk Bayrağı asmaları talimatı verdi. Bunun üzerine harekete geçen partililer, bugün şehidin evine dev Türk Bayrağı asıp, annesinin elini öptükten sonra ayrıldı.

BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Efe, şenidin evindeki bayrağın geri alınmasından üzüntü duyduklarını belirtip, "Şehit ailesine bir bayrak bile çok görülmüş. Bu yüzden genel başkanımızın talimatıyla hemen büyük bir bayrağı eve getirip astık. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

 

Bayrağı zorla almadık

 

Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürü Ahmet Altın ise, şehidin evinden bayrağı zorla almalarının söz konusu olmadığını belirtip, "Şehidin babasının rızası var. Bayrağı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bu yıl altıncısını düzenlediği Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nın yapıldığı Yetiştirme Yurdu’ndaki spor salonuna astık. Turnuvadan sonra bayrağı geri verecektik. Ancak, yenisi asılmış artık gerek kalmadı" dedi.

 

ETİKETLER

bayrakşehitevhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24