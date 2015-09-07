Şehidin evinden alınan 'bayrak' için açıklama: Babasının rızası var, spor salonuna astık!

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde helikoptere açılan ateş sonucu hayatını kaybeden, terhis olmuş askerlerden Denizlili Komando Er Doğan Acar’ın evinden alınan Türk Bayrağı’nın yerine, yenisi asıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürü Ahmet Altın şehidin evinden bayrağı zorla almalarının söz konusu olmadığını belirtip, "Şehidin babasının rızası var. Bayrağı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bu yıl altıncısını düzenlediği Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nın yapıldığı Yetiştirme Yurdu’ndaki spor salonuna astık. Turnuvadan sonra bayrağı geri verecektik. Ancak, yenisi asılmış artık gerek kalmadı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, BBP genel başkanı Mustafa Destici Cumartesi günü Şırnak’ta geçen 10 Ağustos’ta şehit olan Denizlili Komando Er Doğan Acar’ın Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında anne Fatma Acar, oğlunun şehit olmasından sonra evlerine asılan dev Türk bayrağının yetkililer tarafından geri alındığını belirtip, "Bayrağı zorla geri aldılar. Bana ikinci kez büyük bir acı yaşattılar" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine BBP lideri Destici, partililere şehidin evine dev bir Türk Bayrağı asmaları talimatı verdi. Bunun üzerine harekete geçen partililer, bugün şehidin evine dev Türk Bayrağı asıp, annesinin elini öptükten sonra ayrıldı.

BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Efe, şenidin evindeki bayrağın geri alınmasından üzüntü duyduklarını belirtip, "Şehit ailesine bir bayrak bile çok görülmüş. Bu yüzden genel başkanımızın talimatıyla hemen büyük bir bayrağı eve getirip astık. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

Bayrağı zorla almadık

Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürü Ahmet Altın ise, şehidin evinden bayrağı zorla almalarının söz konusu olmadığını belirtip, "Şehidin babasının rızası var. Bayrağı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bu yıl altıncısını düzenlediği Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nın yapıldığı Yetiştirme Yurdu’ndaki spor salonuna astık. Turnuvadan sonra bayrağı geri verecektik. Ancak, yenisi asılmış artık gerek kalmadı" dedi.