-Şehidin baba evinde yas var KONYA (A.A) - 18.09.2011 - Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Komando Er Muhammet Aygör'ün Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sızma beldesindeki baba ocağına ateş düştü. Konya İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden oğlunun şehit olduğu haberini alan 9 çocuk annesi Cemile Aygör (61), fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen anne Aygör'ün tedavi altına alındığı bildirildi. Şehit askerin ağabeyi Ramazan Aygör (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşini davul ve zurnalarla askere gönderdiklerini belirterek, şimdi de şehit olduğu haberini aldıklarını söyledi. ''Şehitler ölmez vatan bölünmez. Vatan sağolsun'' diyen Aygör, ''Televizyonlardaki alt yazılarda Bingöl'deki çatışmada şehit olduğu yönündeki haberleri gördüğümüzde (acaba kimin ocağına ateş düştü) derken, bir süre sonra ateşin bizim ocağımıza düştüğünü öğrendik'' dedi. Şehit Muhammet Aygör'ün babası Mehmet Aygör'ün 9 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenilirken, acı haberin ardından baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.