-ŞEHİDİN ANNESİNE EN ANLAMLI ÖDÜL SİVAS (A.A) - 05.05.2011 - Askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş köyü yakınında düşmesi sonucu şehit olan üsteğmen Şükrü Pürlü'nün annesi, Sivas'ta ''Yılın Annesi'' seçildi. Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesi kadın kolları komisyonu, yaklaşık 5 ay önce şehit düşen üsteğmen Şükrü Pürlü'nün annesi Neşe Pürlü'yü ''Yılın Annesi'' olarak seçti. Anne Pürlü'yü evinde ziyaret eden komisyon üyeleri, Neşe Pürlü'ye çiçek ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Anne Pürlü, üzüntüsünün çok büyük olduğunu, her gün oğlunun mezarına ziyarete gittiğini söyledi. Acısının çok büyük olduğunu anlatan Pürlü, ''Çocuğumu kaybettim. O bu dünyada çok iyiydi, bir taneydi. Ben onu anlatamam size bir taneydi. İnsanları çok seviyordu, herkesi çok seviyordu, çok temizdi. Halen arkadaşları geliyor, onu aratmayacaklarını söylüyorlar'' dedi. Pürlü, oğlunu sıklıklıkla rüyasında gördüğünü belirterek, ''Anneler Günü'nde hep o bana gelirdi. Şimdi ben onuna yayına gideceğim'' diye konuştu. Oğlu ile hatıralarını da anlatan Pürlü, ''Halen bekliyorum. Sanki biri gelecek, bana 'o yalandı' diyecek'' ifadelerini kullandı. Anne Pürlü, komisyon üyesi kadınlara da teşekkür ederek, yapılan ziyareti çok anlamlı bulduğunu kaydetti. Pürlü'nün, evinin salonunda şehit oğlunun fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturduğu, oğlunun tabutuna sarılan Türk bayrağı ile şahadet belgesi ve kol düğmelerinin de burada sergilediği görüldü.