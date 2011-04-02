-ŞEHİDİN ANNE VE BABASI HASTANEYE KALDIRILDI MUĞLA (A.A) - 02.04.2011 - Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun babası Ümmet Kapucu, ''Vatan sağ olsun'' dedi. Şehit askerin Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan babası Ümmet Kapucu (57) ve abisi Ünal Kapucu'ya şehit haberi, askeri yetkililer tarafından Milas Emniyet Müdürlüğünde verdi. Şehidin tansiyon hastası annesi ise oğlunun şehit olduğunu, sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde öğrendi. -''VATAN SAĞ OLSUN''- Oğullarının şehit olduğunu öğrenen tansiyon hastası Fadime Kapucu ile şeker hastası olduğu öğrenilen baba Ümmet Kapucu, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesin acil servisinde müşahede altına alındı. Şehidin anne ve babasına ailenin diğer oğlu Ünal Kapucu ve askeri yetkililer ile polislerin refakat ettikleri gözlemlendi. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde AA muhabirine açıklama yapan şehit Babası Kapucu, yaşadığı acıyı anlatacak kelime bulamadığını belirterek, ''Vatan sağ olsun'' dedi. Şehit annesi Fadime Kapucu'nun ise ''Sabır ver Allahım'' diyerek ağıt yaktı. Bu arada, şehit olan Jandarma Er Zeynel Kapucu'nun cenazesinin havayoluyla Milas'a getirileceği ve düzenlenecek olan askeri törenin ardından Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.