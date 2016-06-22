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Yaşam

Şehidin adı hendekleri kapatan kepçeye verildi!

Bomba imha görevlisi Ferhat Arslan için dün Emniyet Müdürlüğü tarafından mevlit programı düzenlendi

22 Haziran 2016 11:52

Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lıların döşediği patlayıcıya müdahale ederken şehit düşen bomba imha görevlisi Ferhat Arslan'ın adı zırhlı kepçeye verildi. Zırhlı kepçe PKK üyeleri tarafından açılan hendeklerin kapatılmasında kullanılıyor.

Van'da 10 Mayıs 2016'da İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Karlıova Sokak'ta PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcıya müdahele ederken meydana gelen patlamada bomba imha görevlileri Ahmet Çam ve Ferhat Arslan şehit olmuştu.

Posta'da yer alan habere göre, Vanlı olan şehit bomba imha görevlisi Ferhat Arslan için dün Emniyet Müdürlüğü tarafından mevlit programı düzenlendi.

Mevlit öncesi alana, terörle mücadele şubesinde hendeklerin kapatılması için kullanılan ve şehit Ferhat Arslan'ın adının verildiği zırhlı kepçe de getirildi.

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Ferhat ArslanVanİpekyolu İlçesibomba imha polisi

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