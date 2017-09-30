Şehidin 38 günlük eşi: Bana bu mutluluğu çok gördüler

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(Adana), (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 33 yaşındaki Mehmet Bolat\'ın cenazesi, memleketi Adana\'nın Kozan İlçesi\'nde toprağa verildi. Şehit Bolat\'ın 38 günlük eşi Leyla Bolat, tabuta sarılarak, \"Bana bu mutluluğu çok gördüler\" diye gözyaşı döktü.

Ağrı\'dan uçakla Adana\'ya getirilen şehit Mehmet Bolat\'ın cenazesi, karayoluyla Kozan İlçesi\'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Kadın askerlerin desteğiyle ayakta duran şehidin 38 günlük eşi Leyla Bolat, tabuta sarılarak, \"Bana bu mutluluğu çok gördüler\" diye feryat etti. Babası Nazmi ve annesi Ayşe ile kardeşleri de gözyaşı döktü. Şehidin ağabeyi Ramazan Bolat\'ın da uzman çavuş olduğu ve Osmaniye\'de görev yaptığı belirtildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Bolat\'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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